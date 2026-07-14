Почему газовые трубы всегда желтые и можно ли их перекрасить

Почему в Украине газовые трубы всегда желтого цвета. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Если присмотреться к домам, в которых используется газ, можно увидеть желтые трубы на фасадах. Они хорошо заметны и часто выделяются на фоне зданий. Из-за этого у некоторых возникает вопрос: можно ли их перекрасить.

О том, почему газовые трубы желтого цвета и можно ли их перекрасить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Кропивницкий филиал ООО "Газораспределительные сети Украины".

Можно ли окрашивать газовые трубы в другой цвет

Ответ — нет. Окрашивать газовые трубы в другой цвет самостоятельно запрещено. Это важная часть системы безопасности. Жёлтый цвет помогает быстро понять, что перед вами именно газопровод, а не другая коммуникация. Для остальных сетей используются другие цвета:

красный — паропроводы;

серый — канализационные системы;

синий — воздуховоды;

зеленый — водопроводные сети;

оранжевый — телекоммуникационные линии.

В какой цвет должны быть окрашены трубопроводы в Украине. Фото: Скриншот

Кроме того, газовые трубы окрашивают в желтый цвет, потому что:

Так требуют строительные нормы и стандарты

В Украине для газопроводов предусмотрена именно такая цветовая маркировка.

Это помогает работникам во время выполнения работ

Во время ремонта, обслуживания или земляных работ специалисты могут быстро найти газовые трубы среди других коммуникаций и избежать их повреждения.

Этот цвет предупреждает об опасности

Газ — взрывоопасное вещество, поэтому важно, чтобы места расположения газовых сетей были легко заметны. Яркий цвет помогает быстрее сориентироваться в аварийных ситуациях.

Почему нельзя менять цвет газовых труб и кто должен их окрашивать

Не стоит самостоятельно менять цвет газовых труб. Это может создать дополнительные риски. Во время аварии специалистам будет сложнее быстро определить назначение сетей и выполнить необходимые работы.

Кто отвечает за окраску газовой трубы — зависит от условий договора на её техническое обслуживание. Трубопроводы, расположенные на территориях общего пользования, обслуживают специалисты газораспределительной компании.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам напомнили о необходимости периодической проверки газовых и электросчётчиков. Однако оплачивать эту процедуру людям не нужно — расходы берут на себя газовики и поставщики электроэнергии.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе цены на коммунальные услуги не изменятся. Стоимость газа и электричества останется на действующем уровне — 7,96 грн за кубометр и 4,32 грн за 1 кВт-ч.