Жёлтые трубы на домах: что означает этот цвет и почему их нельзя красить

Почему в Украине газовые трубы всегда желтого цвета. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Если присмотреться к домам, в которых используется газ, можно увидеть желтые трубы на фасадах. Они хорошо заметны и часто выделяются на фоне зданий. Из-за этого у некоторых возникает вопрос: можно ли их перекрасить.

О том, почему газовые трубы желтого цвета и можно ли их перекрасить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Кропивницкий филиал ООО "Газораспределительные сети Украины".

Можно ли окрашивать газовые трубы в другой цвет

Ответ — нет. Окрашивать газовые трубы в другой цвет самостоятельно запрещено. Это важная часть системы безопасности. Жёлтый цвет помогает быстро понять, что перед вами именно газопровод, а не другая коммуникация. Для остальных сетей используются другие цвета:

красный — паропроводы;

серый — канализационные системы;

синий — воздуховоды;

зеленый — водопроводные сети;

оранжевый — телекоммуникационные линии.

В какой цвет должны быть окрашены трубопроводы в Украине. Фото: Скриншот

Кроме того, газовые трубы окрашивают в желтый цвет, потому что:

Так требуют строительные нормы и стандарты

В Украине для газопроводов предусмотрена именно такая цветовая маркировка.

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Это помогает работникам во время выполнения работ

Во время ремонта, обслуживания или земляных работ специалисты могут быстро найти газовые трубы среди других коммуникаций и избежать их повреждения.

Этот цвет предупреждает об опасности

Газ — взрывоопасное вещество, поэтому важно, чтобы места расположения газовых сетей были легко заметны. Яркий цвет помогает быстрее сориентироваться в аварийных ситуациях.

Почему нельзя менять цвет газовых труб и кто должен их окрашивать

Не стоит самостоятельно менять цвет газовых труб. Это может создать дополнительные риски. Во время аварии специалистам будет сложнее быстро определить назначение сетей и выполнить необходимые работы.

Кто отвечает за окраску газовой трубы — зависит от условий договора на её техническое обслуживание. Трубопроводы, расположенные на территориях общего пользования, обслуживают специалисты газораспределительной компании.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам напомнили о необходимости периодической проверки газовых и электросчётчиков. Однако оплачивать эту процедуру людям не нужно — расходы берут на себя газовики и поставщики электроэнергии.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе цены на коммунальные услуги не изменятся. Стоимость газа и электричества останется на действующем уровне — 7,96 грн за кубометр и 4,32 грн за 1 кВт-ч.