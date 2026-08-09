Ситуация с АЗС в прифронтовых зонах: как жителям удается покупать топливо, несмотря на ежедневные атаки

Канистра с бензином, полицейский на разрушенной АЗС. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Российская армия усилила удары по гражданской топливной инфраструктуре Украины. От атак страдают Харьковская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская, а также Николаевская, Одесская и Житомирская области. Подобные действия Кремля эксперты расценивают как попытку ответить на успешные украинские удары по российским НПЗ.

Об этом сообщает Радио Свобода, передают Новини.LIVE.

Жертвы среди гражданского населения в результате ударов по АЗС

Вражеские атаки уносят жизни мирных жителей и сотрудников экстренных служб. В частности, 3 августа в результате удара реактивным дроном по АЗС под Кривым Рогом погибли три человека: сотрудница заправки, спасатель из Херсонской области и его восьмилетний сын.

Где в Украине топлива практически нет и как справляются с дефицитом

Самая сложная ситуация с обеспечением топливом сложилась в Сумской области. Враг использует для ударов как шахиды, так и новейшие FPV-дроны на оптоволокне. В городе Тростянец после серии системных атак не осталось ни одной уцелевшей АЗС.

Жители города подтверждают полное отсутствие стационарных заправок. Использование собственных автомобилей для многих остается важным. Поэтому жители вынуждены искать топливо в соседних населенных пунктах.

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Меры городских властей

Чтобы решить проблему дефицита топлива и не подвергать опасности людей, стоящих в очередях на стационарных АЗС, власти Тростянца предлагают запустить сеть мобильных автозаправочных станций. Передвижные автозаправщики смогут курсировать по городу и селам, останавливаясь в согласованных безопасных местах всего на несколько часов. Официальные сообщения о начале работы первых таких точек появились еще в начале июля, однако чиновники подчеркивают о необходимости полноценного урегулирования этого процесса на законодательном уровне.

В то же время в Сумской областной государственной администрации заверили, что тотального топливного кризиса в регионе нет. Коммунальные и экстренные службы, а также гражданское население продолжают получать горюче-смазочные материалы. В настоящее время военное командование и областные власти работают над усилением ПВО для прикрытия заправок, возведением инженерных укреплений и обеспечением стопроцентного резервирования работников топливной сферы.

Водителям напоминают, что при планировании поездок в прифронтовые районы стоит заранее позаботиться о полном баке, ведь заправиться на каждой АЗС, как раньше, уже невозможно.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что украинцев ждет непростая ситуация с топливом на АЗС в августе. Цены могут превысить отметку в 100 гривен. Специалисты отмечают, что одной из причин являются массовые закупки топлива аграриями и другими крупными предприятиями.

Также Новини.LIVE сообщали о малоизвестной причине высоких цен на АЗС. Причина эта кроется не в экономической составляющей, а исключительно в обычной панике. По словам экспертов, из-за этого украинцы платили в июле за бензин гораздо больше, чем должны были бы.