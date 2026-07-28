Непогода и обстрелы ударили по энергосистеме: в каких регионах нет света

Электросети, энергетик. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Непогода и российские обстрелы 28 июля оставили без света сразу пять областей. Жители 228 населенных пунктов ждут, пока энергетики устранят повреждения электросетей. В то же время украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, ведь нагрузка на систему растет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Где нет света

Из-за гроз, града и сильного ветра полностью или частично обесточены населенные пункты в:

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Черновицкой области;

Киевской области;

Полтавской области.

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

Где повреждения вызваны российскими атаками

Помимо непогоды, энергосистема продолжает страдать от российских обстрелов. Утром новые отключения электроэнергии зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже пытаются восстановить электроснабжение.

Потребление электроэнергии растет

В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 09:30 28 июля потребление электроэнергии было на 6% выше, чем в это же время вчера.

Такая ситуация вызвана облачной погодой с дождями в некоторых регионах. Из-за этого домашние солнечные электростанции производят меньше электроэнергии, а нагрузка на общую сеть растет.

Кроме того, из-за жары украинцы активнее пользуются кондиционерами. Накануне вечерний максимум потребления был почти на 4% выше, чем в предыдущий рабочий день.

Поэтому украинцев просят перенести использование мощной техники на другое время. Энергетики рекомендуют включать энергоемкие электроприборы в период с 11:00 до 15:00, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам будут быстрее восстанавливать электроснабжение. ДТЭК продолжает цифровизацию работы аварийных служб. После обновления приложения для мобильных бригад энергетики смогут быстрее находить неисправности, прокладывать маршрут к месту аварии и оперативнее восстанавливать электроснабжение.

Также Новини.LIVE писали, что НКРЭКП открыла для украинцев новый интерактивный дашборд с данными о рынке электроэнергии. На платформе можно отслеживать структуру производства и потребления электроэнергии, анализировать энергобаланс страны и просматривать, как менялись показатели энергосистемы в разные периоды.