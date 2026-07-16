Крупные немецкие компании бьют тревогу: почему грузоперевозки подорожали

Грузовое судно на реке Рейн. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Из-за продолжительной жары и засухи в Германии уровень воды в Рейне упал до критически низкой отметки. Эта река используется для транспортировки энергоресурсов, в частности нефти, угля и т. д. Неблагоприятная ситуация уже негативно сказалась на работе крупных местных и международных компаний.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Проблемы для компаний в Германии

Река Рейн считается крупной "водной артерией" Западной Европы. Она берет начало в швейцарских Альпах и впадает в Северное море в Нидерландах, проходя через шесть стран. Летом 2026 года затяжная засуха и жара привели к падению уровня воды, что ставит под угрозу работу "экономического двигателя" Германии.

Крупные компании используют Рейн для транспортировки нефти, угля, химического сырья и других насыпных грузов. Однако теперь они вынуждены менять маршруты и способ перевозки, увеличивать количество судов или приостанавливать их эксплуатацию.

"Уровень воды в реке Рейн снизился настолько, что судам приходится уменьшать грузоподъемность. Это приводит к росту транспортных расходов", — отметил заместитель директора BDB Фабиан Шписс.

Перспективы для экономики Германии

Из-за замедления и удорожания грузоперевозок перспективы восстановления экономики Германии ухудшились. Внутренними реформами не удается преодолеть многолетнюю стагнацию, особенно в условиях войны на Ближнем Востоке. В результате Берлин в апреле вдвое сократил свой прогноз роста.

"По данным Кильского института мировой экономики, в 2018 году низкий уровень воды в Рейне, который длился месяцами, стоил немецкой экономике около 0,4% производства. Еще один период засухи вызвал перебои в 2022 году", — констатировали в Bloomberg.

В 2026 году проблема усугубилась отсутствием железнодорожных альтернатив, поскольку ключевой грузовой маршрут вдоль правого берега реки закрыли на ремонтные работы. Кроме того, для Венгрии существует угроза из-за взаимосвязанности цепочек поставок: сокращение заказов от немецких партнеров может привести к спаду производства.

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