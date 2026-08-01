Европа может остаться без света из-за аномальной жары: где риски наибольшие

Электросети, АЭС. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Европу охватила жара, которая представляет угрозу не только для людей, но и для энергетики. Из-за рекордного обменения рек отдельные атомные и гидроэлектростанции уже сокращают выработку, а некоторые страны готовятся к возможным ограничениям электроснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Дунай мелеет, а электростанции теряют мощность

Затянувшаяся жара привела к тому, что уровень воды во многих европейских реках резко упал. Больше всего пострадал Дунай, но проблемы уже возникли и на Рейне в Германии.

На первый взгляд может показаться, что это проблема только для судоходства. На самом же деле вода нужна атомным электростанциям для охлаждения реакторов, а гидроэлектростанции без достаточного количества воды просто не могут вырабатывать столько электроэнергии, как обычно.

Венгрия уже готовится к ограничениям

Самая сложная ситуация сейчас в Венгрии. Там под угрозой оказалась атомная электростанция "Пакш", которая обеспечивает более 40% всей электроэнергии страны. Из-за того, что Дунай сильно обмелел, воды для охлаждения реакторов не хватает, поэтому станция уже снижает мощность.

Если ситуация ухудшится еще больше, оператор АЭС не исключает, что ее придется полностью остановить уже в течение ближайших трех дней. Поэтому венгерские власти уже рассматривают возможность временно ограничить потребление электроэнергии крупными промышленными предприятиями.

В Румынии призывают экономить электроэнергию

Не лучше ситуация и в Румынии. Там правительство уже обратилось к населению с просьбой меньше пользоваться электроприборами в часы наибольшей нагрузки на сеть.

На атомной станции "Чернавода" один из двух реакторов уже остановлен. Из-за этого стране приходится закупать более дорогую электроэнергию за рубежом.

В компании Nuclearelectrica предупреждают, что если уровень воды в Дунае продолжит снижаться, придется остановить и второй реактор.

Сербия и Словакия также страдают от засухи

В Сербии жара уже повлияла не только на производство электроэнергии, но и на водоснабжение. Эксперты не исключают, что стране придется вводить ограничения на использование воды. Крупнейшая сербская гидроэлектростанция "Джердап-1" сейчас вырабатывает лишь треть своей обычной мощности.

В Словакии ситуация тоже непростая. В июле уровень Дуная в Братиславе упал до самой низкой отметки за последние 125 лет. Это уже создает проблемы для судоходства.

Хотя все пять словацких атомных реакторов продолжают работать благодаря автономным системам охлаждения, гидроэнергетика страны существенно сократилась. На Габчиковской ГЭС из восьми турбин в настоящее время работает лишь одна.

Франция также сокращает производство электроэнергии

От жары страдает и Франция, где атомные электростанции были вынуждены сократить производство.

Причина не только в нехватке воды, но и в требованиях экологической безопасности. Если вода для охлаждения реакторов слишком нагревается, её нельзя сбрасывать обратно в реки, чтобы не нанести вред рыбе и всей экосистеме. Именно поэтому операторы АЭС вынуждены временно снижать мощность отдельных энергоблоков.

Эксперты говорят, что нынешняя ситуация может стать лишь началом. Если такая погода сохранится и дальше, производство электроэнергии в Европе может сократиться ещё больше, ведь всё больше европейских электростанций зависят от уровня воды в крупных реках.

Как в Украине готовятся к аномальной жаре

В ближайшее время в Украину тоже придет жаркая погода, поэтому ожидается резкий рост потребления электроэнергии. В Министерстве энергетики прогнозируют дополнительную нагрузку на энергосистему примерно на 1 ГВт, что связано прежде всего с массовым использованием кондиционеров и другой климатической техники. Чтобы избежать дефицита мощности, энергетики планируют увеличить импорт электроэнергии, максимально задействовать доступную генерацию и, при необходимости, воспользоваться аварийной помощью от европейских партнеров.

В то же время в Минэнерго не исключают, что при неблагоприятном сценарии могут ввести временные ограничения для промышленных предприятий и бизнеса. Энергетики также призывают украинцев в часы пиковой нагрузки экономно пользоваться электроэнергией, чтобы помочь энергосистеме пережить период высокого потребления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине наращивают генерирующие мощности для укрепления энергосистемы. За первое полугодие 2026 года ввели в эксплуатацию новые ветровые электростанции, увеличили мощности солнечной генерации и систем накопления энергии, а также устанавливают когенерационные газовые установки, которые должны обеспечить более стабильное электроснабжение во время пиковых нагрузок и в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит установить солнечную электростанцию для частного дома. Для дома площадью до 150 квадратных метров понадобится система мощностью 7–10 кВт, а полный комплект с солнечными панелями, инвертором, аккумуляторами и монтажом обойдется примерно в 300–435 000 гривен. Снизить расходы можно благодаря государственным программам льготного кредитования.