Европа массово переходит на солнечную энергию: установлен новый исторический рекорд

Солнечная электростанция, лампочка. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Солнце стало главным источником электроэнергии в Европе. В июне солнечные электростанции стран ЕС произвели рекордные объемы энергии. Еще несколько лет назад солнечная энергетика была лишь дополнительным источником, а теперь она опережает атомные станции, газ и ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

В прошлом месяце солнечные электростанции в странах Евросоюза установили новый рекорд, произведя 52 ТВт·ч электроэнергии. Это четверть всего электричества, полученного странами ЕС за месяц.

Солнце обогнало все остальные источники энергии

В июне солнечная энергетика стала крупнейшим отдельным источником электроэнергии в ЕС. Она обошла даже атомные станции и ископаемое топливо.

Для сравнения, за месяц:

солнечные электростанции обеспечили 25 % всей электроэнергии;

атомная энергетика — 21%;

газовая генерация — 15%;

ветровая — 14%;

гидроэнергетика — 12%;

угольная — 8%.

Еще пять лет назад, в июне 2021 года, солнце обеспечивало лишь 10% электроэнергии ЕС.

Почему солнечная энергетика так быстро растет

Все дело в том, что в Европе активно строят новые солнечные электростанции. Только за 2025 год их мощности выросли еще на 65,1 ГВт.

Кроме того, июнь оказался очень жарким. Из-за этого люди чаще пользовались кондиционерами, а ясная погода помогла солнечным панелям вырабатывать больше электроэнергии.

Какие страны стали лидерами солнечной энергетики

Целых 18 стран ЕС в этом году установили собственные рекорды по производству солнечной электроэнергии.

В Испании солнечные электростанции в июне обеспечили 34% всей генерации. За последние шесть лет страна удвоила свои солнечные и ветровые мощности, добавив более 40 ГВт.

Это отразилось и на счетах за электроэнергию. Во время энергетического кризиса испанские семьи в среднем экономили около 10 евро в месяц. Также страна смогла сократить выбросы углекислого газа.

Как развивается солнечная энергетика в Германии и Польше

В Германии солнце обеспечило 36% всей электроэнергии в июне. Там работает крупнейший солнечный парк Европы, построенный на месте бывшего угольного карьера. Кроме того, многие немцы устанавливают панели на крышах, балконах и даже террасах. Во многих странах ЕС такие комплекты можно купить прямо в магазине или заказать онлайн. В среднем они окупаются за два–шесть лет.

Быстро наращивает солнечную генерацию и Польша. Если пять лет назад страна имела всего 2 ГВт солнечных мощностей, то сейчас — уже 23 ГВт. В июне солнечные электростанции обеспечили там 24% производства электроэнергии.

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