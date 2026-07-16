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Главная Экономика Энергетика Энергетики предупредили о новых отключениях электроэнергии в 6 областях Украины

Энергетики предупредили о новых отключениях электроэнергии в 6 областях Украины

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:18
Новые атаки на энергетику: в каких регионах зафиксированы отключения света
Женщина в темноте с телефоном, энергосистема. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LiVE

В Украине из-за очередных российских атак без электроснабжения остались потребители в шести областях. Энергетики уже работают над восстановлением сетей, а украинцев в это время просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время, чтобы хватило электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Где произошли новые отключения электроэнергии

Как сообщили в "Укрэнерго", в результате российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения частично остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, уже работают аварийные бригады. Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

Потребление электроэнергии сократилось

По состоянию на 9:30 16 июля потребление электроэнергии было на 4,5% ниже, чем в это же время в среду.

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Причиной стала ясная погода почти по всей стране. Благодаря этому домашние солнечные электростанции производят больше электроэнергии, а нагрузка на общую энергосистему уменьшается.

В то же время вечером 15 июля потребление, напротив, выросло. Суточный максимум был на 3,4% выше, чем днем ранее. Это связывают с сильной жарой и активным использованием кондиционеров.

Когда лучше пользоваться электроприборами

Энергетики советуют переносить использование стиральных машин, бойлеров, электроплит и другой мощной техники на период с 10:00 до 15:00. Именно в это время наиболее эффективно работают солнечные электростанции, что помогает снизить нагрузку на энергосистему.

В "Укрэнерго" также напоминают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за сообщениями своих операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что этой зимой более 2 500 домов в Киеве могут оказаться под угрозой перебоев с отоплением. Эксперты объясняют, что быстро установить новые котельные и когенерационные установки невозможно, а имеющегося оборудования недостаточно для оперативного решения проблемы.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине изменили правила подключения резервных источников тепловой энергии к газораспределительным системам. Это должно помочь быстрее запускать резервные котельные после повреждения энергетической инфраструктуры и обеспечивать потребителей теплом в течение отопительного сезона.

Укрэнерго энергосистема отключения света
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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