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Головна Економіка Енергетика Енергетики попередили про нові знеструмлення у 6 областях України

Енергетики попередили про нові знеструмлення у 6 областях України

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:18
Нові атаки на енергетику: у яких регіонах зафіксували відключення світла
Жінка в темряві з телефоном, енергосистема. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LiVE

В Україні через чергові російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у шести областях. Енергетики вже працюють над відновленням мереж, а українців тим часом просять перенести використання потужних електроприладів на денний час, щоб вистачило електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Де є нові знеструмлення

Як повідомили в "Укренерго", внаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів без електропостачання частково залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Споживання електроенергії зменшилося

Станом на 9:30 16 липня споживання електроенергії було на 4,5% нижчим, ніж у цей самий час у середу.

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Причиною стала ясна погода майже по всій країні. Завдяки цьому домашні сонячні електростанції виробляють більше електроенергії, а навантаження на загальну енергосистему зменшується.

Водночас увечері 15 липня споживання, навпаки, зросло. Добовий максимум був на 3,4% вищим, ніж днем раніше. Це пов'язують із сильною спекою та активним використанням кондиціонерів.

Коли краще користуватися електроприладами

Енергетики радять переносити використання пральних машин, бойлерів, електроплит та іншої потужної техніки на період з 10:00 до 15:00. Саме в цей час найефективніше працюють сонячні електростанції, що допомагає зменшити навантаження на енергосистему.

В "Укренерго" також нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії (обленерго).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цієї зими понад 2 500 будинків у Києві можуть опинитися під загрозою перебоїв з опаленням. Експерти пояснюють, що швидко встановити нові котельні та когенераційні установки неможливо, а наявного обладнання недостатньо для оперативного розв'язання проблеми.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні змінили правила підключення резервних джерел теплової енергії до газорозподільних систем. Це має допомогти швидше запускати резервні котельні після пошкодження енергетичної інфраструктури та забезпечувати споживачів теплом під час опалювального сезону.

Укренерго енергосистема відключення світла
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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