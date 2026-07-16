Нові атаки на енергетику: у яких регіонах зафіксували відключення світла

Жінка в темряві з телефоном, енергосистема. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LiVE

В Україні через чергові російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у шести областях. Енергетики вже працюють над відновленням мереж, а українців тим часом просять перенести використання потужних електроприладів на денний час, щоб вистачило електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Де є нові знеструмлення

Як повідомили в "Укренерго", внаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів без електропостачання частково залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Споживання електроенергії зменшилося

Станом на 9:30 16 липня споживання електроенергії було на 4,5% нижчим, ніж у цей самий час у середу.

Читайте також:

Причиною стала ясна погода майже по всій країні. Завдяки цьому домашні сонячні електростанції виробляють більше електроенергії, а навантаження на загальну енергосистему зменшується.

Водночас увечері 15 липня споживання, навпаки, зросло. Добовий максимум був на 3,4% вищим, ніж днем раніше. Це пов'язують із сильною спекою та активним використанням кондиціонерів.

Коли краще користуватися електроприладами

Енергетики радять переносити використання пральних машин, бойлерів, електроплит та іншої потужної техніки на період з 10:00 до 15:00. Саме в цей час найефективніше працюють сонячні електростанції, що допомагає зменшити навантаження на енергосистему.

В "Укренерго" також нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії (обленерго).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цієї зими понад 2 500 будинків у Києві можуть опинитися під загрозою перебоїв з опаленням. Експерти пояснюють, що швидко встановити нові котельні та когенераційні установки неможливо, а наявного обладнання недостатньо для оперативного розв'язання проблеми.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні змінили правила підключення резервних джерел теплової енергії до газорозподільних систем. Це має допомогти швидше запускати резервні котельні після пошкодження енергетичної інфраструктури та забезпечувати споживачів теплом під час опалювального сезону.