Энергосистема истощена: какие регионы находятся под угрозой зимой

Улица без света, люди переходят дорогу по пешеходному переходу. Фото: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Планы по уничтожению энергосистемы Украины не покидают врага ни на мгновение. Из-за повреждений внутренних генерирующих мощностей, уязвимости ключевых подстанций и износа энергетического оборудования украинцы в зимний период могут столкнуться с длительными отключениями света. При неблагоприятных условиях отсутствие света по 14–15 часов в сутки может стать нормой даже при минимальных морозах.

Об этом сообщает соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE.

Потеря генерации и проблемы столицы

Слабость столичных ТЭЦ, обеспечивающих внутреннюю генерацию, а также незавершенные капитальные ремонты высоковольтных подстанций Киева существенно ограничивают стабильное электроснабжение домов граждан.

"На 70% снизилась мощность нашей энергосистемы, если так можно сказать. Сейчас она уже движется в сторону 50%", — отметил Корольчук.

Некоторое облегчение для бытовых потребителей стало сокращение потребления электроэнергии промышленностью. За последние два года высвободилось около 2 ГВт мощности. Однако этого объема недостаточно, чтобы полностью покрыть общий дефицит в часы пиковой нагрузки.

Где зимой отключений может быть больше всего

Ситуация в зимний период будет оставаться крайне напряженной по всей стране. Однако в нескольких регионах риски наиболее высоки из-за большой нагрузки и последствий систематических обстрелов:

Вся Одесская область остается одним из самых сложных энергоузлов из-за ограниченной собственной генерации и повреждений магистральных сетей. Харьков и прифронтовые общины страдают от непосредственной близости к линии фронта и постоянных атак на критическую инфраструктуру. Днепр, Кривой Рог и Запорожье в этом сезоне могут столкнуться со значительно большими трудностями, чем раньше. Сейчас местные энергообъекты все больше изнашиваются, а восстановление чаще происходит за счет оперативных, а не капитальных ремонтов.

Эксперты отмечают, что без полноценного капитального восстановления оборудования энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей, что требует от потребителей готовности к сложным ситуациям с электроснабжением зимой.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о возможных перебоях с водоснабжением зимой. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль. Помимо полного блэкаута в Украине, враг может нацеливаться на объекты водоснабжения.

Также Новини.LIVE сообщали, успеют ли построить дополнительные мощности по выработке электроэнергии к зиме. Ведь новые мощности за несколько недель построить невозможно. Главной задачей остается задействовать абсолютно все возможные ресурсы для высвобождения дополнительных мегаватт.