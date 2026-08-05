Отключение электричества 5 августа: будут ли графики отключений и где нет электричества

Дом без света, закат, энергетики. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Враг продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Кроме того, непогода создает дополнительные трудности для работы энергетиков. Часть жителей сразу шести областей временно осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Где нет света из-за обстрелов

Из-за боевых действий и атак на энергообъекты без электроснабжения временно остались часть потребителей в следующих регионах:

Донецкая область. Николаевская область. Сумская область. Харьковская область. Киевская область. Черниговская область.

Где нет света из-за непогоды

Помимо последствий обстрелов, ситуацию осложнила непогода. Из-за нее без света остаются 78 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения там, где это позволяет ситуация.

Будут ли применяться ограничения для бытовых потребителей

На сегодняшний день применение графиков ограничений не прогнозируется. Впрочем, ситуация может меняться, поэтому актуальную информацию следует проверять на официальных ресурсах своих облэнерго.

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Энергетики просят украинцев в течение суток, по возможности, экономно использовать электроэнергию — это поможет снизить нагрузку на систему.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, при каких условиях возможны отключения света для граждан. В первую очередь могут применить ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Если ситуация окажется нестабильной, в таком случае могут ввести графики почасовых отключений для бытовых потребителей.

Также Новини.LIVE сообщали , сколько ещё украинцам придётся жить в условиях отключения света. По словам экспертов, пользоваться генераторами ещё придётся как минимум 3–5 лет. Однако при условии отсутствия новых российских атак на энергетику этот период может пройти гораздо быстрее.