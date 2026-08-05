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Головна Економіка Енергетика Енергетики відновлюють мережі: де немає світла через ворожі обстріли

Енергетики відновлюють мережі: де немає світла через ворожі обстріли

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 11:38
Відключення світла 5 серпня: чи будуть графіки відключень та де немає електрики
Будинок без світла, захід сонця, енергетики. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Ворог продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Також негода спричиняє додаткові неприємності для роботи енергетиків. Частина мешканців одразу шести областей тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго, передають Новини.LIVE.

Де немає світла через обстріли

Через бойові дії та атаки на енергооб'єкти без електропостачання тимчасово залишилися частина споживачів в наступних регіонах:

  1. Донецька область.
  2. Миколаївська область.
  3. Сумська область.
  4. Харківська область.
  5. Київська область.
  6. Чернігівська область.

Де немає світла через негоду

Окрім наслідків обстрілів, ситуацію ускладнила негода. Через неї без світла залишаються 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє ситуація.

Чи будуть застосовувати обмеження побутовим споживачам

На сьогодні застосування графіків обмежень не прогнозується. Втім, ситуація може змінюватися, тож актуальну інформацію варто перевіряти на офіційних ресурсах своїх обленерго.

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Енергетики просять українців протягом доби, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію — це допоможе знизити навантаження на систему.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали за яких умов можливі відключення світла для громадян. Першочергово можуть застосувати обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Якщо ситуація виявиться нестабільною, в такому випадку можуть ввести графіки погодинних відключеня побутовим споживачам.

Також Новини.LIVE повідомляли скільки ще українцям доведеться жити в умовах відключення світла. За словами експертів, користування генераторами ще знадобиться щонайменше на 3-5 років. Проте за умови відсутності нових російських атак на енергетику, цей період може пройти набагато швидше.

обстріли енергосистема графіки відключень світла
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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