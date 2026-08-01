ДТЭК запустит масштабный проект в августе: чем украинцы смогут заниматься онлайн

Аисты, сотрудник ДТЭК сидит за мониторами. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Десять молодых аистов этим летом стали участниками научного социального эксперимента. На них установили специальные трекеры, которые покажут их первое путешествие в теплые страны во время миграции. Компания ДТЭК запустила новый экологически важный проект под названием "Трек Лелек".

Чем именно он важен, сообщили в энергетической компании ДТЭК, передают Новини.LIVE.

Зачем следить за аистами

Проект сочетает науку, современные технологии и многолетний опыт ДТЭК в области защиты биоразнообразия. Данные, которые получат ученые благодаря трекерам, станут основой для новых исследований миграции белых аистов в Украине. Но польза будет не только академической. Информацию о маршрутах птиц планируют учитывать при развитии и модернизации энергетической инфраструктуры, чтобы сделать её более безопасной для дикой природы.

Генеральный директор ДТЭК Алина Бондаренко отметила, что для компании важно развивать энергетику в гармонии с природой. Новый проект станет очередным шагом в многолетней работе по защите аистов.

Где следить за путешествием птиц

Со второй половины августа маршруты аистов появятся на интерактивной карте на сайте ДТЭК, а также в социальных сетях проекта и на ресурсах главного информационного партнера — NV.

Просмотреть маршрут полета птиц смогут все желающие.

Уже не первая инициатива по защите аистов

Новый проект опирается на многолетний опыт компании. Уже более десяти лет ДТЭК реализует экологическую инициативу "Лелеченьки". В рамках этой инициативы на электроопорах устанавливаются специальные платформы для аистиных гнезд, что делает их более безопасными для птиц. На данный момент таких платформ установлено уже более 900 в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. По оценкам экологов, благодаря этим платформам ежегодно удается защитить около 3 600 елых аистов.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что отныне восстановление энергоснабжения в случае его отсутствия будет происходить гораздо быстрее. Для бригад ДТЭК обновили приложение. Программа будет работать на планшетах сотрудников, которые смогут просматривать полную информацию о поврежденном объекте: его паспорт, данные о предыдущем осмотре и прочее.

Также Новини.LIVE сообщали, что надвигающаяся аномальная жара может привести к ряду ограничений энергоснабжения. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до аномально высоких значений. Это приведет к активному использованию кондиционеров, что усилит нагрузку на энергосистему.