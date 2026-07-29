До 150 гривен за литр: почему бензин в Украине может резко подорожать

Мужчина и женщина в машине, АЗС. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Цена на бензин в Украине может достичь 150 гривен за литр. Главная причина возможного скачка — дефицит традиционных маршрутов поставок. Из-за этого рынку приходится доставлять топливо издалека.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

100 гривен за литр — это уже не фантастика

На рынке уже фиксируются первые сигналы возможного будущего подорожания. Скидки на оптовые закупки бензовозами уже достигли отметки в 98 гривен за литр.

Если прибавить к этой стоимости минимальные расходы самой заправки и необходимую маржу для работы станции, итоговая цена для водителей автоматически выходит за пределы 100 гривен. И хотя 98 грн оптом пока не являются массовой средней ценой, подобные цифры уже перестали быть чем-то нереальным.

"Это не какая-то фантастическая цифра, и рынок на ней не зацикливается", — сказал Сергей Куюн.

Логистика из Европы

Главная проблема сегодня — нехватка привычных объемов. Традиционные источники импорта просто не покрывают всех потребностей страны. Из-за этого приходится искать ресурсы на самых отдаленных рынках Германии и Нидерландов.

Закупка топлива в этих странах означает более сложный маршрут доставки. Кроме того, к этому могут добавиться более длительное время в пути и значительное удорожание логистики. Эти основные факторы будут напрямую влиять на цены уже в ближайшее время.

Главное, чтобы было топливо

По словам эксперта, для рынка и потребителей сейчас главное — не высокие ценники на стеллажах АЗС, а само наличие ресурса в стране.

Главная задача сейчас — обеспечить постоянное наличие топлива на АЗС, чтобы избежать дефицита. Если для этого придется закупать дорогой ресурс в Европе, цены на заправках будут корректироваться в соответствии с новыми закупками — будь то 110, 120 или более гривен за литр.

Также Новини.LIVE рассказывали о ценах на оснащение дома источниками солнечной электроэнергии. Эксперты отмечают, что за полное оснащение дома всеми необходимыми приборами следует быть готовым отдать до 435 тысяч гривен. Однако для снижения расходов существуют государственные программы по установке энергетического оборудования.

Кроме того, Новини.LIVE уже фиксировали рост цен на топливо на АЗС. Несмотря на рост цен, дефицита топлива не предвидится. Покупатели на заправках понимают, что цены колеблются из-за нестабильной ситуации в мире.