Борьба за Ормузский пролив: как конфликт за контроль над путем оказывает давление на нефть

Человек в каске возле нефтяных хранилищ, танкер. Фото: Pexels. Коллаж: Новости.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Цены на нефть растут уже несколько дней подряд. Инвесторы с затаенным дыханием ждут развития событий. Удастся ли все-таки дипломатам остановить войну между США и Ираном и возобновить движение через пролив, имеющий ключевое значение для мировой торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Насколько упали цены

Фьючерсы на нефть марки Brent уже потеряли 92 цента. Это примерно минус 1,2%, и цена снизилась до 78,44 доллара за баррель. За неделю нефть этой марки подешевела более чем на 12%.

Американская нефть марки West Texas упала ещё сильнее — на 1,07 доллара. Это минус 1,4%, и цена сейчас составляет 74,70 доллара за баррель. За неделю она потеряла более 11%.

Почему нефть дешевеет

Недавно Катар заявил, что посредники в мирных переговорах добиваются прогресса в усилиях по прекращению войны. Именно эта новость и потянула цены на нефть вниз. Впрочем, ситуация по-прежнему остается неоднозначной. Тегеран опровергает заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры вообще ведутся.

До начала войны с Ираном примерно 20% мировой нефти и сжиженного природного газа проходило именно через Ормузский пролив. Когда пролив заблокировали, в марте цены на нефть подскочили сразу на 50%. Теперь рынки надеются на обратный сценарий.

Что происходит на самом деле

Главным камнем преткновения в переговорах остается вопрос контроля над проливом. Иран настаивает на сохранении рычагов влияния на маршрут. В то время как США пытаются гарантировать полностью свободное судоходство.

Аналитики предупреждают, что если дипломатические усилия провалятся и физические поставки нефти вновь окажутся под угрозой, текущее падение цен окажется кратковременным, а истощение запасов снова спровоцирует скачок стоимости.

Сам Трамп заявил, что в скором времени все проливы на Ближнем Востоке, закрытые из-за войны с Ираном, вновь откроются. По его словам, это может произойти либо после переговоров, либо после нанесения удара.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как карибские власти отказались от почти двадцатилетнего сотрудничества с россиянами. Дело в том, что компания, сотрудничающая напрямую с россиянами, не выполнила своих обязательств по контракту. Ранее они заявляли, что на Карибах есть возможность открыть скважину с собственным природным газом.

Также Новини.LIVE сообщали, хватит ли Украине запасов газа на зиму. Эксперты отмечают, что есть все шансы успеть заполнить хранилища необходимым количеством ресурса. Однако существуют и другие проблемы, которые могут стать на пути.