Больше света для людей: правительство изменило правила защиты критической инфраструктуры
Кабинет министров Украины принял решение о более эффективном и справедливом распределении электроэнергии в стране. Отныне перечни критически важных объектов, которые не подлежат отключению, будут формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передают Новини.LIVE.
Что именно изменится
При включении предприятий и учреждений в перечень критической инфраструктуры энергетики обязательно будут учитывать сезонные особенности работы всей объединенной системы. Кроме того, будет приниматься во внимание уровень предельного потребления электрической мощности в каждое время года.
Такой подход позволит избежать ситуаций, когда объекты, нуждающиеся в бесперебойном электроснабжении только летом или только зимой, остаются в приоритетных списках круглый год.
Основные преимущества для бытовых потребителей
В Минэнерго убеждают, что более гибкие сезонные списки позволят существенно улучшить ситуацию с обеспечением электроэнергией простых граждан.
Среди главных результатов принятого решения:
- Увеличение объемов электроэнергии для населения. Исключение "сезонных" объектов в непрофильный период высвободит дополнительную мощность для бытовых потребителей.
- Доступная электроэнергия будет распределяться между областями Украины более сбалансированно.
- Энергетики смогут более эффективно прогнозировать и корректировать графики потребления и ограничения.
- Решение повысит устойчивость всей объединенной энергосистемы в пиковые месяцы нагрузки.
Недавно Новини.LIVE сообщали, при каких условиях будут введены графики отключения света для бытовых потребителей. Главной угрозой по-прежнему остаются российские обстрелы энергетической инфраструктуры. В таком случае ограничения в первую очередь почувствуют на себе жители прифронтовых населенных пунктов.
Также Новини.LIVE рассказывали о новых целях обстрелов со стороны России уже в этом отопительном сезоне. По словам министра энергетики, Путин по-прежнему ставит целью полностью уничтожить энергосистему Украины. Если дипломатические усилия не дадут результата, страну ждет еще одна сложная зима.
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