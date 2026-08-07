Больше света для людей: правительство изменило правила защиты критической инфраструктуры

Семья за столом, ЛЭП. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Кабинет министров Украины принял решение о более эффективном и справедливом распределении электроэнергии в стране. Отныне перечни критически важных объектов, которые не подлежат отключению, будут формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передают Новини.LIVE.

Что именно изменится

При включении предприятий и учреждений в перечень критической инфраструктуры энергетики обязательно будут учитывать сезонные особенности работы всей объединенной системы. Кроме того, будет приниматься во внимание уровень предельного потребления электрической мощности в каждое время года.

Такой подход позволит избежать ситуаций, когда объекты, нуждающиеся в бесперебойном электроснабжении только летом или только зимой, остаются в приоритетных списках круглый год.

Основные преимущества для бытовых потребителей

В Минэнерго убеждают, что более гибкие сезонные списки позволят существенно улучшить ситуацию с обеспечением электроэнергией простых граждан.

Среди главных результатов принятого решения:

Увеличение объемов электроэнергии для населения. Исключение "сезонных" объектов в непрофильный период высвободит дополнительную мощность для бытовых потребителей. Доступная электроэнергия будет распределяться между областями Украины более сбалансированно. Энергетики смогут более эффективно прогнозировать и корректировать графики потребления и ограничения. Решение повысит устойчивость всей объединенной энергосистемы в пиковые месяцы нагрузки.

Недавно Новини.LIVE сообщали, при каких условиях будут введены графики отключения света для бытовых потребителей. Главной угрозой по-прежнему остаются российские обстрелы энергетической инфраструктуры. В таком случае ограничения в первую очередь почувствуют на себе жители прифронтовых населенных пунктов.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых целях обстрелов со стороны России уже в этом отопительном сезоне. По словам министра энергетики, Путин по-прежнему ставит целью полностью уничтожить энергосистему Украины. Если дипломатические усилия не дадут результата, страну ждет еще одна сложная зима.