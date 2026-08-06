Ближневосточный кризис сыграл на руку РФ: как Бельгия оказалась зависима от российского газа

Мужчина смотрит на танкер, газопровод. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и блокировка судоходства в Ормузском проливе привели к серьезному сбою в поставках голубого топлива в Европу. Это привело к тому, что Бельгия в июле была вынуждена импортировать российский сжиженный природный газ.

Об этом сообщает издание Bloomberg, передают Новини.LIVE.

Почему Бельгия закупала только российский газ

Ситуация с безопасностью на морских путях Ближнего Востока фактически отрезала европейский континент от альтернативных источников СПГ.

В июле общие объемы импорта сжиженного газа в бельгийские терминалы упали более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако тот объем, который страна все же смогла принять, составил около 0,4 млн тонн. Этот объем полностью состоял из поставок из России. Параллельно Бельгия импортировала только трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании.

Этот факт существенно подрывает энергетическую репутацию Брюсселя. В настоящее время в Евросоюзе действует запрет на новые краткосрочные соглашения с российскими поставщиками СПГ. А уже на следующий год запланировано полное вытеснение российского сжиженного газа с рынка ЕС.

Угроза для зимнего сезона в Европе

Зависимость Европы от российских энергоносителей остается высокой. Россия же по-прежнему удерживает позицию второго по величине поставщика СПГ в ЕС после Соединенных Штатов.

По данным аналитиков Urgewald, за первые шесть месяцев 2026 года европейские страны увеличили импорт сжиженного газа из России на 16% по сравнению с предыдущим годом. При этом потратив почти 6 миллиардов евро. Главными покупателями выступили Бельгия, Франция и Испания.

Высокие цены на голубое топливо и острая конкуренция с покупателями из Азии уже привели к тому, что европейские компании массово воздерживаются от закупок газа в хранилища.

Эксперты предупреждают, что ЕС рискует не выполнить плановый показатель наполнения подземных хранилищ газа. Показатель заполнения должен составить 80% к началу отопительного сезона. Такие действия могут поставить под сомнение полный отказ от российского топлива уже со следующего года.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на нефтяной рынок. В связи с возможными переговорами между США и Ираном цены на нефть начали падать. Однако если консенсуса не удастся достичь, цены снова подскочат вверх.

Также Новини.LIVE сообщали о новом источнике дешевого газа в Европе. Недалеко от берегов Кипра открыли газовое месторождение под названием Cronos. Эксперты отмечают, что в Европу газ смогут транспортировать уже через 2 года.