Ситуация в энергосистеме Украины 31 июля: где нет света и когда его восстановят

Человек в шлеме на столбе, дом без света. Фото: Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE

Враг продолжает наносить удары по украинской энергетике. Часть жителей сразу четырёх областей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Где именно нет света

Из-за боевых действий и обстрелов энергообъектов без электроснабжения временно остались часть потребителей в Донецкой, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.

Когда восстановят свет

Ремонтные бригады уже восстанавливают электросети там, где это позволяет обстановка с безопасностью. Цель энергетиков — как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Будут ли графики отключений

На сегодняшний день введение ограничений на электроснабжение не прогнозируется. Однако ситуация может меняться. Поэтому актуальную информацию следует проверять на официальных ресурсах своих облэнерго.

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Энергетики также советуют перенести активное потребление электроэнергии на дневное время — с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на сеть меньше.

Недавно Новини.LIVE сообщали о возможных отключениях света из-за надвигающейся на Украину аномальной жары. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о прогнозах увеличения энергонагрузки на 1 ГВт. Министерство готовит ряд мер, чтобы снизить нагрузку на энергосистему во время жары.

Также Новини.LIVE рассказывали о парализующих последствиях атак России на Южный горно-обогатительный комбинат. Из-за постоянных ударов по гражданским судам международные партнеры и компании отказываются заходить в украинские порты. Проблема не в производстве, а в отсутствии возможности спокойно доставлять различную продукцию в порты Украины.