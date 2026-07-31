Ситуація в енергосистемі України 31 липня: де немає світла та коли його повернуть

Людина в касці на стовпі, будинок без світла. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ворог продовжує атакувати українську енергетику. Частина мешканців одразу чотирьох областей тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Про це повідомили в Міненерго, передають Новини.LIVE.

Де саме немає світла

Через бойові дії та обстріли енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишилися частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях.

Коли повернуть світло

Ремонтні бригади вже відновлюють електромережі там, де це дозволяє безпекова ситуація. Мета енергетиків — якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Чи будуть графіки відключень

На сьогодні застосування обмежень електропостачання не прогнозується. Втім, ситуація може змінюватися. Тож актуальну інформацію варто перевіряти на офіційних ресурсах своїх обленерго.

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Енергетики також радять перенести активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 16:00, коли навантаження на мережу менше.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про можливі відключення світла через насуваючу на Україну аномальну спеку. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про прогнози збільшення енергонавантаження на 1 ГВт. Міністерство готує ряд дій, аби зменшити навантаження на енергосистему під час спеки.

Також Новини.LIVE розповідали про паралізуючі наслідки атак Росії по Південному гірничо-збагачувальному комбінату. Через постійні удари по цивільних суднах міжнародні партнери і компанії відмовляються заходити в українські порти. Проблема не у виробництві, а через відсутню можливість спокійно довозити різну продукцію до портів України.