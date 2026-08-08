Ажиотаж на АЗС и агроэкспорт на колесах: что вызвало рост спроса на дизельное топливо в июле

Работник АЗС, АЗС. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Июльский рынок дизельного топлива в Украине оказался очень активным. За месяц в страну было завезено более 562 тысяч тонн топлива. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Впрочем, даже такие объемы не спасли АЗС и аграриев от ощутимого дефицита.

Об этом сообщает Цензор.нет, передают Новини.LIVE.

Кто стал поставщиком для Украины

Основными поставщиками дизельного топлива для Украины остаются Польша, Румыния и Литва. На эти страны в совокупности пришлось 83% всего июльского импорта.

Из-за меления Дуная и рисков для безопасности на юге импортеры перенесли основную нагрузку на западные границы:

Польша увеличила поставки до 203 тысяч тонн. Это на 26% больше, чем в прошлом году. Литва продемонстрировала рост на 65% — до 84,3 тысяч тонн. Румыния увеличила объемы на 25% — до 179 тысяч тонн.

В то же время закупки в Греции сократились на 45%. Там закупается лишь до 33 тысяч тонн. А вот из Турции и Израиля поступали лишь единичные партии. Крупнейшим иностранным продавцом стала компания ORLEN S.A., которая отгрузила со своих заводов в Польше и Литве 137 тысяч тонн, что на 25% больше, чем в июле 2025 года.

Кто импортировал больше всего

Всего в июле дизельное топливо в Украину завозили 134 компании.

Пятерка крупнейших импортеров выглядит следующим образом:

ОККО — более 73 тысяч тонн. Укрнафта — 60 тысяч тонн. UPG — 53 тысячи тонн. АО "Энерго Трейд" — 51 тысяча тонн. WOG — 43 тысячи тонн.

Рекордную динамику в течение года показала Западная топливно-энергетическая компания, которая увеличила поставки до 32 тысяч тонн.

Почему возник дефицит и чего ожидать в августе

Как объясняют эксперты, временная нехватка дизельного топлива возникла из-за совпадения нескольких факторов:

скачок мировых цен после эскалации на Ближнем Востоке;

ажиотажные закупки со стороны бизнеса и населения;

а также активный перевод аграрного экспорта с морских перевозок на автотранспорт и железную дорогу.

Впрочем, уже в августе эксперты ожидают стабилизации ситуации благодаря увеличению поставок и постепенному снижению мировых цен на нефтепродукты.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о еще одном ключевом факторе, который существенно повлиял на рост цен. Во второй половине июля украинцы переплатили за бензин более 10 гривен за литр. По словам экспертов, такой оптовой наценки не бывает.

Также Новини.LIVE сообщали, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на цены на газ. Из-за запрета судоходства в Ормузском проливе Европа медленно наполняет хранилища. Если ситуация не улучшится, цены на газ могут достигать сотни евро.