Атомная энергетика США по-прежнему зависит от российского урана: альтернативы пока нет

АЭС, урановое топливо. Фото: Magnific, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

США пытаются отказаться от российского урана, но пока безуспешно. Несмотря на санкции и курс на энергетическую независимость, каждая четвертая партия обогащенного урана для американских АЭС по-прежнему поступает из России. И это может стать серьёзной проблемой для энергетики уже через несколько лет, когда исключения на импорт окончательно перестанут действовать.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новый отчет Администрации энергетической информации США, передает Новини.LIVE.

Россия остается крупнейшим поставщиком

Согласно официальным данным, в 2025 году американские операторы атомных электростанций закупили в России около 3,28 миллиона единиц сепарационной работы (SWU) — именно этот показатель используется для оценки объемов обогащения урана.

В результате доля России в поставках такого топлива для США достигла почти 26%. Для сравнения: еще десять лет назад она составляла около 17%.

То есть зависимость США от российского урана за последние годы не уменьшилась, а наоборот — стала еще больше.

Почему это проблема

Сегодня почти каждая четвертая партия такого топлива поступает именно из России. И это ставит под сомнение планы Вашингтона полностью прекратить закупки уже к 2028 году.

Атомная энергетика обеспечивает около 20% всей электроэнергии в США. А в последние годы потребность в электричестве только растёт из-за развития дата-центров, искусственного интеллекта, электромобилей и новых производств.

Поэтому американские власти сейчас активно поддерживают развитие атомной энергетики. Планируется продлевать срок эксплуатации старых реакторов, запускать законсервированные, а также строить новые малые модульные АЭС. Но для всего этого нужно топливо.

Почему просто взять и отказаться не получается

Казалось бы, после начала полномасштабной войны России против Украины США могли бы просто найти других поставщиков. Но все не так просто.

Собственных мощностей по обогащению урана у американцев пока не хватает. Большинство предприятий, которые должны заменить российские поставки, ещё только строятся. Например, компания Urenco USA планирует увеличить производство лишь в начале 2027 года. А крупные проекты компаний Centrus Energy и Orano вообще заработают не раньше 2029 года.

Получается, что между прекращением импорта из России и запуском новых производств образуется многолетний разрыв.

Запрет уже принят, но есть исключения

Еще в 2024 году США приняли закон, запрещающий импорт российского урана. Однако в документе осталась одна важная лазейка. Министерство энергетики может временно разрешать закупки, если другого источника поставок просто нет или если это необходимо для энергетической безопасности страны.

Такие исключения будут действовать только до января 2028 года. После этого американским компаниям придётся окончательно перейти на других поставщиков.

США оказались в сложной ситуации

С одной стороны, Вашингтон хочет как можно быстрее избавиться от зависимости от России. С другой — возможности собственной промышленности не позволяют сделать это быстро. Если же отношения между Москвой и Вашингтоном ещё больше ухудшатся, Россия может сама прекратить поставки или отказаться выдавать экспортные лицензии.

Вот почему американские власти сейчас пытаются максимально быстро нарастить собственное производство обогащенного урана. Но даже по самым оптимистичным прогнозам полностью избавиться от зависимости от российского топлива в ближайшие годы не удастся.

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