Экономия на мобильной связи: кто может подключить тарифные планы за 250 грн

Магазин Vodafone и парень с телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Известный мобильный оператор Украины предложил абонентам выгодные пакеты услуг. Некоторые тарифные планы от Vodafone доступны клиентам всего за 250 грн/мес. Мы выяснили, что пользователи получают за эти деньги в июле 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Тарифные планы GigaCombo

Компания предоставляет абонентам пакеты услуг на любой кошелек. Среди выгодных предложений — линейка "Комбо", каждый тарифный план которой подешевел до 250 грн/мес. Цена актуальна для всех пользователей: и для тех, кто перенес мобильный номер в сеть, и для тех, кто решил просто сменить пакет или впервые подключился к Vodafone.

Стандартные условия обслуживания предусматривают такие цены на тарифные планы:

GigaCombo — 350 грн/мес.;

GigaCombo+ — 400 грн/мес.;

GigaCombo Pro — 425 грн/мес.;

GigaCombo Pro+ — 475 грн/мес.

Стоит уточнить, что сниженная цена действует в течение первых шести месяцев пользования пакетом услуг. По истечении этого срока вступает в силу полная стоимость обслуживания. В рамках акции наполнение тарифных планов никак не меняется.

Что входит в GigaCombo

Объемы услуг варьируются в зависимости от выбранного предложения. Очевидно, чем выше стандартная цена тарифного плана, тем лучше его наполнение. Например, GigaCombo за 350 грн/мес. включает:

безлимитный мобильный трафик;

11 ГБ в 27 странах ЕС;

безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с;

неограниченные звонки в сети;

500 минут на разговоры (в Украине и 27 странах ЕС);

90+ телеканалов с Vodafone TV;

50 минут на звонки за границу.

Для подключения скоростного домашнего интернета необходимо установить абонентский терминал. Мобильный оператор предоставляет это оборудование всем клиентам без дополнительной платы. Технология гарантирует надежный сигнал и высокую скорость доступа к сети в любое время суток.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как абонентам Киевстара и lifecell узнать историю своих расходов. Пользователи услуг мобильных операторов могут проверить, на что уходят их деньги. Обычно информация содержится в приложении или доступна по определенным комбинациям цифр.

Также Новини.LIVE сообщали, что для абонентов lifecell пересмотрят условия обслуживания. Некоторые пользователи услуг получат измененный объем интернет-трафика. Обновление в июле и августе 2026 года предусмотрено для участников акции "Гигабайты без границ".