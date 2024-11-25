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Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

25 ноября 2024 06:31
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Почему эко яйца стоят дороже обычных и чем они отличаются
Почему экояйца стоят дороже. Графика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине, как и на Западе, набирают популярность яйца от кур свободного выгула — так называемые экояйца. Многие уверены, что они значительно отличаются от обычных: вкуснее, полезнее, а их белок при взбивании становится более пышным, что особенно важно для кулинаров. Однако среди самых частых вопросов, касающихся экопродуктов, неизменно возникает вопрос их стоимости. Высокие цены на такие товары по сравнению с обычными некоторые считают чуть ли не обманом, утверждая, что экологичность — это только маркетинговый ход.

Новини.LIVE рассказывают, почему экояйца стоят дороже обычных и чем они лучше.

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Что такое экояйца

В мире давно существуют стандарты, регулирующие производство продуктов. Согласно этим стандартам выделяется отдельная категория органической экопродукции. В эту категорию входят продукты, производимые без использования химических веществ, биоинженерных технологий, стимуляторов роста и ГМО в кормах. Также ограничивается применение лекарств, витаминов и остальных ветеринарных препаратов.

Яйца с маркировкой "Эко" должны быть получены от выращенных на свободном выгуле кур, для которых строго соблюдаются условия содержания. Они исключают корма, производимые с применением химикатов. Также питание кур должно содержать натуральные витамины.

Следует отметить, что в Украине на государственном уровне не контролируется соблюдение требований к экопродукции. Чаще всего производители сами устанавливают критерии экологичности. Поэтому следует помнить, что надпись "Эко" на упаковке не всегда гарантирует, что продукт действительно органичен и на 100% полезен.

Сколько стоят обычные и экояйца в Украине

По данным портала о финансах и инвестициях "Минфин", средние цены за десяток на обычных яиц по состоянию на 12 ноября составляют:

  • Яйца "Квочка" (С1) — 78,40 грн;
  • Яйца "Ясенсвит" (С1) — 78,03 грн.

Цены на экояйца в Украине зависят от производителя:

  • Экояйца "Ирий" — 98 грн.
  • Экояйца "Фермерский двор" — 109 грн;
  • Экояйца "Дунайский аграрий" — 120 грн;
  • Экояйца "Пирятинский фольварк" — 129 грн;
  • Экояйца "Карашинское подворье" — 150 грн;
  • Экояйца "Мир Био" — 890 грн.

 

Почему эко яйца дороже обычных
Сколько стоят обычные и экояйца в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Почему экояйца стоят дороже

Существует несколько причин, которые делают экопродукты в целом и экояйца в частности дороже своих фабричных аналогов. Одной из основных причин высокой стоимости экологичных яиц является свободный выгул кур.

Во-первых, яйца, разбросанные по вольеру, приходится собирать вручную. Это требует больше времени и труда, что увеличивает затраты на производство. Во-вторых, в осенне-зимний период в амбарах можно разместить меньше птиц, чем в многоярусных клетках, что снижает общую продуктивность таких ферм. Меньшая плотность содержания также означает, что на одну курицу приходится больше пространства, что увеличивает расходы на содержание.

Кроме того, территория, где куры свободно перемещаются, требует регулярной уборки и поддержания чистоты. Это касается как помещений, так и близлежащей территории. Это приводит к дополнительным затратам на рабочую силу и материалы.

Другая причина высоких цен на экояйца — это корм, которым кормят кур. Они получают органический корм, который дороже обычного. Экосертифицирующие органы предъявляют строжайшие требования к сырью и кормам. Они должны быть органическими или экологичными и иметь соответствующие сертификаты. Такое сырье дороже, чем произведенное традиционными методами, и именно оно во многом определяет стоимость конечного продукта.

Следует также отметить, что экостандарты, по которым сертифицирующие компании проверяют продукты, включают требования не только к сырью и готовым товарам, но и к производственным процессам. К примеру, существуют требования по охране окружающей среды на предприятии, такие как установка фильтров и переработка отходов. Производители часто вынуждены вкладывать средства в эти процессы, что, естественно, отражается на стоимости продукта.

Что происходит с ценами на яйца в Украине

За последний месяц цены на яйца в Украине выросли примерно на 10 гривен. Эксперты объясняют такой рост несколькими причинами. Во-первых, сезонные факторы, а во-вторых, увеличение себестоимости производства.

Цены на яйца имеют выраженную сезонность, поскольку более 50% их производства приходится на домохозяйства. Весной и летом яйца обычно дешевле из-за увеличения предложения от домашних хозяйств, изменения рациона кур и условий хранения яиц (жара заставляет продавцов быстрее продавать товар, снижая цены). Осенью и зимой, напротив, производство яиц в домохозяйствах снижается, что приводит к росту цен.

Основным фактором, который влияет на ценообразование, является себестоимость производства яиц. В этом году она выросла из-за подорожания комбикормов. Корма подорожали из-за увеличения стоимости зерновых и продуктов переработки масличных. С начала 2024 года цена фуражной пшеницы выросла на 70%, а фуражной кукурузы — на 80%.

Также на рост цен повлияли другие факторы, такие как увеличение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей вдвое, а также удорожание ветеринарных препаратов, запчастей, упаковочных материалов.

"Цена на яйца, по информации поставщиков, растет из-за изменения стоимости импортных составляющих, повышения цен на логистику, топливо и роста постоянных затрат на фоне уменьшения объемов производства", — отметил заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам "ЭКО Маркет" Даниил Майстренко.

При этом начальник управления закупок молочных и замороженных товаров сети супермаркетов Varus Максим Каминский отметил, что одной из ключевых причин роста цен на яйца является увеличение их экспорта в страны с более высокими ценами. Это приводит к дефициту этого продукта на внутреннем рынке и, соответственно, дальнейшему повышению цен. Он также добавил, что резкий рост цен традиционно негативно влияет на спрос.

Впрочем, эксперт отмечает, что прогнозы по стабилизации цен пока остаются неопределенными, но возможны два основных сценария. В первом сценарии цены на яйца начнут стабилизироваться ближе к концу ноября, что может привести к понижению на 5-10 грн.

"В худшем сценарии, если экспорт будет продолжаться и дальше, дефицит останется, и цены продолжат расти", — добавил Каминский.

Эксперт отметил, что закупочная стоимость может достигнуть 80 грн до конца года, что еще больше скажется на розничных ценах для потребителей.

Напомним, мы писали, как курс доллара влияет на цены в Украине. За 2024 год потребительские цены выросли в Украине на 9,7%.

Также мы рассказывали, как в Украине за год изменились цены на мясо и мясные продукты. По сравнению с началом 2024 года в ноябре выросли цены на подавляющее большинство мясных продуктов.

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