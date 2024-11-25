Чому еко яйця коштують дорожче звичайних та чим вони відрізняються

Чому еко-яйця коштують дорожче. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні, як і на Заході, набирають популярності яйця від курей вільного вигулу — так звані еко-яйця. Багато хто впевнений, що вони значно відрізняються від звичайних: смачніші, корисніші, а їх білок при збиванні стає більш пишним, що особливо важливо для кулінарів. Однак, серед найчастіших питань, що ставляться про еко-продукти, незмінно виникає питання їх вартості. Високі ціни на такі товари порівняно зі звичайними деякі вважають ледь не обманом, стверджуючи, що екологічність — це лише маркетинговий хід.

Новини.LIVE розповідають, чому еко-яйця коштують дорожче за звичайні та чим вони кращі.

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Що таке еко-яйця

У світі давно існують стандарти, що регулюють виробництво продуктів. Відповідно до цих стандартів, виділяється окрема категорія органічної екопродукції. У цю категорію входять продукти, вироблені без використання хімічних речовин, біоінженерних технологій, стимуляторів росту та ГМО у кормах. Також обмежується застосування антибіотиків, вітамінів та інших ветеринарних препаратів.

Яйця з маркуванням "Еко" повинні бути отримані від вирощених на вільному вигулі курей, для яких суворо дотримуються умови утримання. Вони виключають корми, вироблені із застосуванням хімікатів. Також харчування курей повинно містити натуральні вітаміни.

Слід зазначити, що в Україні на державному рівні не контролюється дотримання вимог до екопродукції. Найчастіше виробники самі встановлюють критерії екологічності. Тому слід пам'ятати, що напис "Еко" на упаковці не завжди гарантує, що продукт є дійсно органічним і на 100% корисним.

Скільки коштують звичайні та еко-яйця в Україні

За даними порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін" середні ціни за десяток на звичайних яєць станом на 22 листопада дорівнюють:

Яйця "Квочка" (С1) — 78,40 грн;

Яйця "Ясенсвіт" (С1) — 78,03 грн.

Ціни на еко-яйця в Україні залежать від виробника:

Еко-яйця "Ирий" — 98 грн.

Еко-яйця "Фермерський двір" — 109 грн;

Еко-яйця "Дунайський аграрій" — 120 грн;

Еко-яйця "Пирятинський фільварок" — 129 грн;

Еко-яйця "Карашинське подвір'я" — 150 грн;

Еко-яйця "Світ Біо" — 890 грн.

Скільки коштують звичайні та еко-яйця в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Чому еко-яйця коштують дорожче

Існує декілька причин, що роблять еко-продукти в цілому та еко-яйця зокрема дорожчими за свої фабричні аналоги. Однією з основних причин високої вартості екологічних яєць є вільний вигул курей.

По-перше, яйця, які розкидані по вольєру, доводиться збирати вручну. Це потребує більше часу та праці, що збільшує витрати на виробництво. По-друге, в осінньо-зимовий період у коморах можна розмістити менше птахів, ніж у багатоярусних клітинах, що знижує загальну продуктивність таких ферм. Менша щільність утримання також означає, що на одну курку припадає більше простору, що збільшує витрати на утримання.

Крім того, територія, де кури вільно переміщуються, потребує регулярного прибирання та підтримання чистоти. Це стосується як приміщень, так і прилеглої території. Це призводить до додаткових витрат на робочу силу та матеріали.

Інша причина високих цін на еко-яйця — це корм, яким годують курей. Вони, отримують органічний корм, який дорожчий за звичайний. Екосертифікуючі органи ставлять найсуворіші вимоги до сировини та кормів. Вони мають бути органічними або екологічними та мати відповідні сертифікати. Така сировина дорожча, ніж зроблена традиційними методами, і саме вона багато в чому визначає вартість кінцевого продукту.

Слід також зазначити, що екостандарти, за якими сертифікуючі компанії перевіряють продукти, включають вимоги не лише до сировини та готових товарів, а й до виробничих процесів. Наприклад, існують вимоги щодо охорони навколишнього середовища на підприємстві, такі як установка фільтрів та переробка відходів. Виробники часто змушені вкладати кошти у ці процеси, що, природно, відбивається на вартості продукту.

Що відбувається з цінами на яйця в Україні

За останній місяць ціни на яйця в Україні збільшились приблизно на 10 гривень. Експерти пояснюють таке зростання з кількома причинами. По-перше, сезонні чинники, а по-друге, збільшення собівартості виробництва.

Ціни на яйця мають виражену сезонність, оскільки понад 50% їхнього виробництва припадає на домогосподарства. Навесні та влітку яйця зазвичай дешевші через збільшення пропозиції від домашніх господарств, зміни раціону курей та умов зберігання яєць (спека змушує продавців швидше продавати товар, знижуючи ціни). Восени та взимку, навпаки, виробництво яєць у домогосподарствах знижується, що призводить до зростання цін.

Основним чинником, що нині впливає на ціноутворення, є собівартість виробництва яєць. Цього року вона зросла через подорожчання комбікормів. Корми подорожчали через збільшення вартості зернових культур та продуктів переробки олійних. З початку 2024 року ціна фуражної пшениці зросла на 70%, а фуражної кукурудзи — на 80%.

Також на зростання цін вплинули інші фактори, такі як збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів удвічі, а також подорожчання ветеринарних препаратів, запчастин, пакувальних матеріалів тощо.

"Ціна на яйця, за інформацією постачальників, зростає через зміну вартості імпортних складових, підвищень цін на логістику, паливо та зростання постійних витрат на тлі зменшення об’ємів виробництва", – зазначив заступник Генерального директора з комерційних питань "ЕКО Маркет" Данило Майстренко.

При цьому начальник управління закупівель молочних та заморожених товарів мережі супермаркетів Varus Максим Камінський зазначив, що однією з ключових причин зростання цін на яйця є збільшення їх експорту до країн з вищими цінами. Це призводить до дефіциту цього продукту на внутрішньому ринку та, відповідно, до подальшого підвищення цін. Він також додав, що різке зростання цін традиційно негативно впливає на попит.

Втім, експерт наголошує, що наразі прогнози щодо стабілізації цін залишаються невизначеними, але можливі два основні сценарії. У першому сценарії ціни на яйця почнуть стабілізуватися ближче до кінця листопада, що може призвести до зниження на 5-10 грн.

"У гіршому сценарії, якщо експорт продовжуватиметься і далі, дефіцит залишиться, і ціни продовжать зростати", — додав Камінський.

Експерт зазначив, що закупівельна вартість може сягнути 80 грн до кінця року, що ще більше позначиться на роздрібних цінах для споживачів.

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