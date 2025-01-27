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Две категории украинцев — у кого будут большие лимиты на переводы

27 января 2025 11:27
Елизавета Супивская - редактор
Банковские лимиты на переводы с 1 февраля – какие категории украинцев под угрозой
Банковская карта в руке. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Лимиты на банковские переводы, которые начнут действовать с 1 февраля 2025 года, коснутся украинцев с неподтвержденными источниками доходов. Наиболее вероятными высокорисковыми группами являются студенты и пенсионеры.

Об этом рассказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире "Киев24".

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Национальный банк введет новые лимиты на карточные исходящие переводы с 1 февраля. Максимальная сумма для отправки другим физическим лицам будет зависеть от уровня риска, установленного банками для каждого клиента:

  • высокий уровень — 50 000 грн в месяц;
  • средний и низкий уровень — 150 000 грн в месяц (с 1 июня — 100 000 грн).

"Банки будут самостоятельно решать, к какой категории отнести того или иного клиента. Наиболее рискованный уровень — это украинцы с открытыми счетами, в отношении которых банк не видит легальных доходов и не знает путей законного поступления этих средств. Сюда можно отнести всех пенсионеров и студентов, а также клиентов, у которых никогда не было больше 10-15 тыс. грн на счету", — отметил Александр Савченко.

 

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Эфир "Київ24" о лимитах на переводы. Фото: скриншот

Он уточнил, что этим людям установят ограничение на исходящие переводы 50 000 грн в месяц, несмотря на их реальные потребности. Например, если понадобится отправить большую сумму на операцию или оплату обучения в университете, финансовые учреждения не будут учитывать индивидуальные обстоятельства украинцев.

Правда, можно предоставить в банк подтверждающие документы об источниках денежных поступлений и доказать легальность доходов. Это стоит делать заранее, ведь рассмотрение и принятие решения о повышении месячного лимита может занять время.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы рассказывали, как украинцам не попасть под подозрение относительно незаконного происхождения денег на счету. Надо поддерживать хорошую кредитную историю, избегать подозрительных транзакций, просить друзей и родственников всегда указывать назначение перевода. Это поможет не привлечь внимание финансового мониторинга.

Также мы писали, что деньги украинцев подпадут под новые лимиты с 1 февраля. Причем ограничение коснется не только P2P-переводов, но и транзакций по реквизитам IBAN. Это способ НБУ бороться с теневой экономикой и дропами, которые передают в пользование мошенникам собственные банковские счета.

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