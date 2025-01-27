Банківські ліміти на перекази з 1 лютого – які категорії українців під загрозою

Банківська картка в руці. Фото: Pexels

Ліміти на банківські перекази, які почнуть діяти з 1 лютого 2025 року, торкнуться українців із непідтвердженими джерелами доходів. Найбільш ймовірними високоризиковими групами є студенти і пенсіонери.

Про це розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі "Київ24".

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Хто стикнеться з найбільшими обмеженнями

Національний банк запровадить нові ліміти на карткові вихідні перекази з 1 лютого. Максимальна сума для відправлення іншим фізичним особам залежатиме від рівня ризику, встановленого банками для кожного клієнта:

високий рівень — 50 000 грн на місяць;

середній та низький рівень — 150 000 грн на місяць (з 1 червня — 100 000 грн).

"Банки будуть самостійно вирішувати, до якої категорії віднести того чи іншого клієнта. Найбільш ризикований рівень — це українці з відкритими рахунками, щодо яких банк не бачить легальних доходів і не знає шляхів законного надходження цих коштів. Сюди можна віднести всіх пенсіонерів і студентів, а також клієнтів, у яких ніколи не було понад 10-15 тис. грн на рахунку", — зауважив Олександр Савченко.

Ефір "Київ24" про ліміти на перекази. Фото: скриншот

Він уточнив, що цим людям встановлять обмеження на вихідні перекази 50 000 грн на місяць, попри їх реальні потреби. Наприклад, якщо знадобиться відправити велику суму на операцію чи оплату навчання в університеті. Фінансові установи не зважатимуть на індивідуальні обставини українців.

Щоправда, можна надати в банк підтверджувальні документи про джерела грошових надходжень і довести легальність доходів. Це варто робити заздалегідь, адже розгляд та ухвалення рішення про підвищення місячного ліміту може тривати якийсь час.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, як українцям не потрапити під підозру щодо незаконного походження коштів на рахунку. Треба підтримувати хорошу кредитну історію, уникати підозрілих транзакцій, просити друзів і родичів завжди вказувати призначення переказу. Це допоможе не привернути увагу фінансового моніторингу.

Також ми писали, що гроші українців підпадуть під нові ліміти з 1 лютого. Причому обмеження торкнеться не лише P2P-переказів, але й транзакцій за реквізитами IBAN. Це спосіб НБУ боротися з тіньовою економікою і дропами, які передають у користування шахраям власні банківські рахунки.