Зимняя поддержка 2024 — Шмыгаль рассказал о новых программах помощи украинцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Во вторник, 3 декабря, прошло очередное заседание Кабмина. Правительство разрабатывает новые программы помощи семьям в Украине, а также расширяет и изменяет существующие.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Какие программы поддержки предусмотрены

В рамках инициативы президента и правительства "Зимняя поддержка" на сегодня работает 8 программ, которыми могут воспользоваться украинцы. В частности, это "Зимова єПідтримка", которая предоставляет 1000 грн каждому гражданину. Уже 4 млн заявок на помощь поступили через "Дію". На этой неделе выплаты стали доступны через Укрпочту. Кроме того, с 10 декабря деньги будут выплачиваться через банки-партнеры.

"Обязательное условие получения "Зимової єПідтримки" — это пребывание в Украине. Таким образом мы поддерживаем тех, кто остается жить и работать в нашей стране", — отметил Шмыгаль.

Вторая программа "Зимней поддержки" предусматривает доступные субсидии. Все нуждающиеся в помощи с оплатой коммунальных платежей могут получить ее. На дрова и уголь также выплачивается до 21 тыс. грн для прифронтовых громад. Премьер-министр также сказал, что для поддержки украинских семей в зимний период будут постоянные тарифы. До конца отопительного сезона не предполагается повышение цен на газ, тепло и электроэнергию.

"Еще одна программа — это Учительская доплата. С января каждый учитель будет получать дополнительную выплату "на руки" в размере не менее тысячи гривен. С сентября эта сумма вырастет до 2 тысяч гривен", — отметил Денис Шмыгаль.

Он также заявил, что государство заботится об учащихся. В следующем году всем учащимся будет предоставлено бесплатное горячее питание, которое сейчас предоставляется всем от 1-го до 4-го класса.

Также было объявлено о расширении программы "Доступные лекарства", которая уже предоставляет украинцам возможность получить более 500 различных лекарств бесплатно или с небольшим снижением стоимости. В частности, существует "Мобильная аптека" и бесплатная доставка лекарств через Укрпочту для сельских и прифронтовых районов.

Премьер-министр заявил, что поддержка переселенцев также является важной частью "Зимней поддержки". Она включает:

ежемесячные выплаты;

услуги по адаптации;

льготные жилищные кредиты;

обустройство временного жилья;

компенсации за размещение и трудоустройство и т.д.

Со следующего года семьи переселенцев смогут получить жилищные субсидии.

Теплая зима — это зимняя программа поддержки. В декабре 2024 года каждая малообеспеченная семья и семьи ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью 1-й группы, получат выплату в размере 6500 грн на каждого ребенка.

По словам Шмыгаля, "Зимняя поддержка" в ближайшее время будет расширяться, и помощь будет предоставляться каждому человеку, семье и украинцу.

Напомним, с 4 декабря 2024 года пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями стартовала выплата 1000 грн по программе "Зимова єПідтримка" в отделениях национального почтового оператора Укрпошта. Сотрудники компании помогут в выборе товара, который можно оплатить этими деньгами.

Также мы писали, что сейчас украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн по программе "Зимова єПідтримка" . Самый простой способ — использовать функции мобильного приложения "Дія". Также за выплатой можно обратиться в банковское учреждение или отделение Укрпошты.