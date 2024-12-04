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Дрова, субсидії та виплати — що нового у Зимовій підтримці

4 грудня 2024 09:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зимова підтримка 2024 — Шмигаль розповів про нові програми допомоги українцям
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У вівторок, 3 грудня, відбулося чергове засідання Кабміну. Уряд розробляє нові програми допомоги сім'ям в Україні, а також розширює та змінює наявні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Які програми підтримки передбачені

У рамках ініціативи президента та уряду "Зимова підтримка" на сьогодні працює 8 програм, якими можуть скористатися українці. Зокрема, це "Зимова єПідтримка", яка надає 1000 грн кожному громадянину. Вже 4 млн заявок на допомогу надійшли через "Дію". Цього тижня виплати стали доступними через Укрпошту. Крім того, з 10 грудня гроші виплачуватимуться через банки-партнери.

"Обов’язкова умова отримання Зимової єПідтримки — це перебування в Україні. Таким чином ми підтримуємо тих, хто залишається жити й працювати в нашій країні", — зазначив Шмигаль. 

Друга програма "Зимової підтримки" передбачає доступні субсидії. Усі, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, можуть отримати її. На дрова та вугілля також виплачується до 21 тис. грн для прифронтових громад. Прем'єр-міністр також сказав, що для підтримки українських родин у зимовий період будуть незмінні тарифи. До кінця опалювального сезону не передбачається підвищення цін на газ, тепло та електроенергію.

"Ще одна програма — це Вчительська доплата. З січня кожен вчитель буде отримувати додаткову виплату "на руки" в розмірі не менше тисячі гривень. З вересня ця сума зросте до 2 тисяч гривень", — наголосив Денис Шмигаль.

Він також заявив, що держава піклується про учнів. Наступного року всім учням буде надано безплатне гаряче харчування, яке зараз надається всім від 1 до 4 класу.

Також було оголошено про розширення програми "Доступні ліки", яка вже надає українцям можливість отримати більш як 500 різних ліків безплатно або з невеликим зниженням вартості. Зокрема, існує "Мобільна аптека" та безплатна доставка ліків через Укрпошту для сільських та прифронтових районів.

Прем'єр-міністр заявив, що підтримка переселенців також є важливою частиною "Зимової підтримки". Вона включає:

  • щомісячні виплати;
  • послуги з адаптації;
  • пільгові житлові кредити;
  • облаштування тимчасового житла;
  • компенсації за розміщення та працевлаштування тощо.

З наступного року родини переселенців також зможуть отримати житлові субсидії.

Тепла зима — це 8 зимова програма підтримки. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина та сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю 1 групи, отримають виплату у розмірі 6500 грн на кожну дитину.

За словами Шмигаля, "Зимова підтримка" найближчим часом буде розширюватися, й допомога надаватиметься кожній людині, родині та українцю.

Нагадаємо, з 4 грудня 2024 року пенсіонерам і особам з обмеженими можливостями стартувала виплата 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" у відділеннях національного поштового оператора Укрпошта. Працівники компанії допоможуть у виборі товару, який можна оплатити цими грошима.

Також ми писали, що зараз українці можуть подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Найпростіший спосіб — використовувати функції мобільного додатка "Дія". Також за виплатою можна звернутися до банківської установи чи відділення Укрпошти.

Денис Шмигаль субсидії виплати зима єПідтримка грошова допомога

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