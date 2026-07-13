Дополнительно до 3100 грн в августе: кто из пенсионеров получит деньги

Выплаты пенсионерам ко Дню независимости. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные деньги. Сумма зависит от статуса человека и может составлять от 450 до 3 100 гривен. В большинстве случаев средства будут начислены автоматически, но некоторым гражданам всё же нужно будет самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд.

О том, кто из пенсионеров получит дополнительно до 3 100 грн в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета министров № 602 от 13 мая 2026 года.

Кто из пенсионеров получит выплату ко Дню Независимости в августе 2026 года

В августе 2026 года дополнительные деньги получат ветераны войны, люди с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников, жертвы нацистских преследований и другие категории, определенные законом.

То есть сам по себе статус пенсионера не дает права на выплаты ко Дню Независимости, но, если пожилой человек относится к одной из упомянутых в постановлении групп населения, — средства все же поступят. В 2026 году украинцы получат следующие суммы:

3 100 грн — люди с особыми заслугами перед Украиной и лица с инвалидностью вследствие войны I группы;

2 900 грн — лица с инвалидностью вследствие войны II группы;

2 700 грн — лица с инвалидностью вследствие войны III группы;

1 000 грн — участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и отдельные бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей;

650 грн — члены семей погибших ветеранов и защитников, а также отдельные категории вдов и вдовцов;

450 грн — участники войны, бывшие узники нацистских лагерей, люди, которых принудительно вывозили на работы, и другие определенные законом категории.

Автоматически деньги получат пенсионеры, люди, которые уже состоят на учете в Пенсионном фонде как получатели субсидий или льгот, а также те, чьи данные есть в государственных реестрах. Пенсионерам помощь выплатят вместе с августовской пенсией.

Ветеранам, которые сейчас проходят военную службу, средства перечислит не Пенсионный фонд, а воинская часть или организация, где они служат или работают.

Кому необходимо подать заявление на выплаты и как это сделать

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что подать заявление нужно тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером, не получает субсидию или льготы на коммунальные услуги и не проходит военную службу.

Основной срок подачи заявления — до 1 августа 2026 года. Если не успели, документы можно подать до 1 октября. Если право на выплату возникло до 24 августа, но деньги не поступили, можно обратиться в Пенсионный фонд — в таком случае выплату должны произвести до 1 ноября.

Подать заявление можно онлайн через портал Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

Войти в личный кабинет с помощью КЭП. Выбрать услугу по оформлению разовой выплаты ко Дню Независимости. Заполнить электронную форму и указать банковские реквизиты.

После этого необходимо подписать заявление электронной подписью и отправить его. Отслеживать рассмотрение вашей заявки можно в разделе "Мои обращения".

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры в Украине считают, что могут получать только одну доплату к пенсии. На самом деле это не так. Закон позволяет одновременно начислять несколько надбавок, если человек соответствует установленным условиям.

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