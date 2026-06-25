Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Доплаты военнослужащим на восстановлении: сколько начислят в июле

Доплаты военнослужащим на восстановлении: сколько начислят в июле

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 10:05
Денежное обеспечение в ВСУ: какие доплаты получают военнослужащие на восстановлении
Украинские военнослужащие, деньги в кармане формы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После длительного выполнения боевых задач подразделения Вооруженных сил Украины могут временно выводиться из районов активных боевых действий для восстановления боеспособности. В этот период военнослужащие продолжают получать основное денежное довольствие, а при определенных условиях имеют право и на дополнительное вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, какие надбавки могут получить военные, проходящие восстановление в июле 2026 года.

Когда военным начисляют доплаты во время восстановления

Как поясняют на Портале социального обеспечения Министерства обороны Украины, пребывание воинской части на восстановлении должно быть официально подтверждено соответствующим директивным документом. Именно он определяет порядок пребывания подразделения в резерве Главнокомандующего ВСУ или его дальнейшее привлечение к выполнению задач по отдельному решению.

Порядок начисления дополнительного вознаграждения определяют методические рекомендации, утвержденные 2 марта 2023 года заместителем начальника Генерального штаба ВСУ № 346/345.

В соответствии с этими разъяснениями, право на доплату возникает только при одновременном выполнении нескольких условий:

Читайте также:
  • воинская часть входит в состав действующей группировки Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ;
  • имеется боевой приказ или распоряжение командира о выполнении боевых или специальных задач;
  • военнослужащий фактически участвует в выполнении таких задач в составе соответствующей группировки или резерва.

Только при наличии всех перечисленных оснований военнослужащий может рассчитывать на дополнительное вознаграждение во время пребывания подразделения на восстановлении.

Какую сумму выплачивают

Для военнослужащих частей, входящих в состав действующих группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ и выполняющих боевые или специальные задачи в соответствии с боевыми приказами, предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц.

В то же время эта выплата не является фиксированной за полный месяц во всех случаях. Ее размер определяется пропорционально времени фактического участия военнослужащего в выполнении боевых или специальных задач.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о льготах для военных при уплате земельного налога. Участники боевых действий и некоторые другие категории граждан освобождаются от этого сбора. Однако льгота действует не на все земельные участки.

Также Новини.LIVE писали, в какие числа военнослужащим выплачивают премии и "боевые". Перечисление средств, как правило, происходит в несколько этапов в зависимости от вида выплаты. Однако в некоторых случаях могут возникать задержки.

армия денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации