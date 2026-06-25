Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Доплати військовослужбовцям на відновленні: скільки нарахують у липні

Доплати військовослужбовцям на відновленні: скільки нарахують у липні

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 10:05
Грошове забезпечення в ЗСУ: які доплати отримують військовослужбовці на відновленні
Українські військовослужбовці, гроші в кишені форми. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після тривалого виконання бойових завдань підрозділи Збройних сил України можуть тимчасово виводити із районів активних бойових дій для відновлення боєздатності. У цей період військовослужбовці продовжують отримувати основне грошове забезпечення, а за певних умов мають право і на додаткову винагороду.

Новини.LIVE розповідають, які надбавки можуть отримати військові на відновленні у липні 2026 року.

Коли військовим нараховують доплати під час відновлення

Як пояснюють на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, перебування військової частини на відновленні має бути офіційно підтверджене відповідним директивним документом. Саме він визначає порядок перебування підрозділу в резерві Головнокомандувача ЗСУ або його подальше залучення до виконання завдань за окремим рішенням.

Порядок нарахування додаткової винагороди визначають методичні рекомендації, затверджені 2 березня 2023 року заступником начальника Генерального штабу ЗСУ №346/345.

Відповідно до цих роз'яснень, право на доплату виникає лише за одночасного виконання кількох умов:

Читайте також:
  • військова частина входить до складу діючого угруповання Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ;
  • наявний бойовий наказ чи розпорядження командира про виконання бойових або спеціальних завдань;
  • військовослужбовець фактично бере участь у виконанні таких завдань у складі відповідного угруповання або резерву.

Лише за наявності всіх перелічених підстав військовий може розраховувати на додаткову винагороду під час перебування підрозділу на відновленні.

Яку суму виплачують

Для військовослужбовців частин, які входять до складу діючих угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами, передбачена додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн на місяць.

Водночас ця виплата не є фіксованою за повний місяць у всіх випадках. Її розмір визначається пропорційно часу фактичної участі військовослужбовця у виконанні бойових або спеціальних завдань.

Раніше Новини.LIVE розповідали про пільги для військових при сплаті земельного податку. Учасники бойових дій та ще деякі категорії громадян звільняються від цього збору. Проте пільга діє не на усі земельні ділянки.

Також Новини.LIVE писали, в яких числах військовослужбовцям виплачують премії та "бойові". Перерахування коштів, як правило, відбувається у кілька етапів залежно від виду виплати. Проте в деяких випадках можуть виникати затримки.

армія грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації