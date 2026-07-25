С обменом долларов лучше подождать: что стало с курсом и к чему готовиться украинцам

Вывеска пункта обмена валюты, доллары в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В конце июля 2026 года украинцы не могут выгодно приобрести купюры доллара из-за повышения официального курса. Американская валюта подорожала после непродолжительного периода нисходящего тренда. Возникает вопрос, к чему следует готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 27 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,80 грн/долл. Еще две недели назад, 13 июля, фиксировался показатель 44,49 грн/долл. На наличном рынке стоимость американской валюты уже превысила психологическую отметку в 45 грн/долл.

По словам экономиста, восходящий тренд имеет объяснение. Во-первых, российские оккупанты целенаправленно наносят удары по судам в Черном море, препятствуя экспорту и поступлению валюты. Во-вторых, выросли цены на топливо и логистику.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Прекратился экспорт, прекратилось поступление выручки, то есть валюты сейчас становится меньше. Кроме того, подорожало топливо, поскольку отпала доставка по морю и одновременно выросли цены на мировом рынке. Эти факторы привели к колебаниям курса доллара", — констатировал Плотников.

В то же время он не видит причин для повышения официального курса до 45 грн/долл. Август может принести неожиданные колебания на валютном рынке, однако регулятор будет задействовать рычаги влияния для сдерживания стремительной девальвации гривны.

Проблемный обмен долларов

Ранее мы рассказывали, что девушка купила в обменном пункте доллары, а впоследствии заметила на одной купюре небольшую надпись маркером. Она пыталась продать банкноту, однако финансовые учреждения уже не принимали наличные, указывая на повреждение.

"Народ, всегда проверяйте купюры в обменниках валют. Купила доллары, дома увидела такую исписанную. Теперь не могу обменять, не принимают. Посоветуйте, что делать", — написала пользовательница социальной сети Threads.

В таком случае необходимо обращаться в государственный банк, где точно должны принимать купюры с небольшими повреждениями. НБУ дал четкие разъяснения участникам рынка, какая валюта обязательно подлежит обмену. Однако некоторые финучреждения могут действовать недобросовестно и не выполнять распоряжения регулятора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам стоит избавиться от некоторых купюр гривны. Номиналами, которые вывели из наличного обращения, уже нельзя расплачиваться. Статус платежного средства утратили банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут заработать на купоно-карбованцах. Старые деньги способны принести неплохой доход, поскольку за уникальными купюрами охотятся коллекционеры. Мы узнали, за сколько продают карбованцы на онлайн-аукционах.