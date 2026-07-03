Доллар и евро на курсовых качелях: что будет с валютой в июле 2026 года

Обмен долларов и евро в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине валютный рынок немного стабилизировался. На протяжении нескольких недель купюры доллара не дорожают, а курс евро вообще опустился до апрельских показателей. Не помешает узнать, сохранится ли нисходящая тенденция в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в июле

С 11 июня 2026 года резкий рост официального курса гривны к доллару прекратился. С тех пор показатели колебались в диапазоне 44,76-44,97 грн/долл. В течение июля тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку никаких угрожающих факторов для девальвации гривны не предвидится.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Официальный курс не достиг отметки 45 грн/долл. Думаю, он еще снизится в июле, то есть национальная валюта будет умеренно укрепляться. Если ничего плохого не произойдет на фронте или в отношениях с международными партнерами, мы пройдем июль на нынешнем уровне", — отметил эксперт.

Украинцам стоит готовиться к среднему показателю официального курса около 44,70 грн/долл. Конечно, в обменных пунктах доллар будут продавать дороже, поскольку разница с наличным рынком традиционно составляет 15-25 копеек.

Чего ожидать от курса евро

По состоянию на пятницу, 3 июля, официальный курс гривны к евро находится на уровне 51,08 грн. Еще 16 июня фиксировалось рекордное значение — 52,03 грн/евро, однако с тех пор наблюдается нисходящая тенденция. Одна из причин — соотношение в основной валютной паре опустилось до 1,14-1,15 долл./евро.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс евро к доллару действительно упал. Это результат отношений еврозоны и Соединенных Штатов Америки. Думаю, до конца лета ничего не изменится, поскольку нет оснований ожидать каких-либо потрясений на рынке", — констатировал Алексей Плотников.

По его словам, американская валюта продолжит укрепляться в паре с евро, хотя и медленно. В Украине в ближайшее время официальный курс будет колебаться в стабильном диапазоне, однако есть надежда на снижение показателя до 50 грн/евро в течение летнего периода.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ЕЦБ планирует выпустить новые купюры евро. Дизайн наличных денег хотят коренным образом изменить. Вместо геометрических фигур и абстракций на банкнотах появятся изображения известных деятелей, учреждений, событий или элементов природы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую сумму наличных украинцы должны декларировать на границе. Если в кошельке более 10 000 евро в эквиваленте, деньги необходимо задокументировать, указав источники происхождения. Уклонение от этого требования грозит штрафом.