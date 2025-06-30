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Главная Экономика Доплаты в ВСУ — кто может получить оздоровительные в июле

Доплаты в ВСУ — кто может получить оздоровительные в июле

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 08:20
Выплаты на оздоровление в ВСУ — кто может получить в июле
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские защитники, которые находятся на военной службе, кроме основного денежного обеспечения, имеют право на дополнительные выплаты. В частности это денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается ежегодно, в соответствии с графиком, предусмотренным законодательством.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военнослужащих может рассчитывать на оздоровительные в июле 2025 года.

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Вопрос выплаты оздоровительных регулируется приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" от 07 июня 2018 года №260.

Согласно документу, в июле на получение оздоровительных могут рассчитывать военнослужащие, которые:

  • выбывают в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;
  • выбывают во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы);
  • не отбывают в отпуск, но есть соответствующий приказ командира воинской части.

При любом варианте для получения выплат необходимо подать рапорт (в письменном виде или через мобильное приложение Армия+) на имя непосредственного командира.

В каком размере выплачиваются оздоровительные

Сумма денежной помощи на оздоровление могу составлять 20 000 грн и более, в зависимости от должности военнослужащего, а также:

  • должностного оклада;
  • надбавок за выслугу лет;
  • оклада по званию;
  • ежемесячных доплат, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

Сроки выплат помощи на оздоровление индивидуальны для каждой воинской части и зависят от того, когда до на счет ВЧ поступят средства от Департамента финансов.

Ранее мы писали, что в июле 2025 года военнослужащие получат дополнительную выплату в размере до 30,2 тыс. грн. Такую сумму начислят защитникам, которые ранее заключили первый контракт о прохождении военной службы в украинской армии.

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выплаты ВСУ здоровье военные денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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