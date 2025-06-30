Выплаты на оздоровление в ВСУ — кто может получить в июле

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские защитники, которые находятся на военной службе, кроме основного денежного обеспечения, имеют право на дополнительные выплаты. В частности это денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается ежегодно, в соответствии с графиком, предусмотренным законодательством.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военнослужащих может рассчитывать на оздоровительные в июле 2025 года.

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Вопрос выплаты оздоровительных регулируется приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" от 07 июня 2018 года №260.

Согласно документу, в июле на получение оздоровительных могут рассчитывать военнослужащие, которые:

выбывают в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;

выбывают во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы);

не отбывают в отпуск, но есть соответствующий приказ командира воинской части.

При любом варианте для получения выплат необходимо подать рапорт (в письменном виде или через мобильное приложение Армия+) на имя непосредственного командира.

В каком размере выплачиваются оздоровительные

Сумма денежной помощи на оздоровление могу составлять 20 000 грн и более, в зависимости от должности военнослужащего, а также:

должностного оклада;

надбавок за выслугу лет;

оклада по званию;

ежемесячных доплат, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

Сроки выплат помощи на оздоровление индивидуальны для каждой воинской части и зависят от того, когда до на счет ВЧ поступят средства от Департамента финансов.

Ранее мы писали, что в июле 2025 года военнослужащие получат дополнительную выплату в размере до 30,2 тыс. грн. Такую сумму начислят защитникам, которые ранее заключили первый контракт о прохождении военной службы в украинской армии.

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