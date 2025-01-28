Компенсация за задержку и отмену рейса – как получить и сколько дают

До 600 евро компенсации — кому и за что выплачивают такие деньги
Украинцы часто пользуются услугами европейских авиаперевозчиков из-за закрытого воздушного пространства. Поэтому не помешает узнать о случаях получения компенсации за задержку или отмену рейса. Пассажиры имеют право на финансовое возмещение, а сумма зависит от индивидуальных обстоятельств.
Детали рассказали специалисты Europortal.
Когда дают компенсацию пассажирам
Это регулирует Регламент ЕС № 261 от 11 февраля 2004 года. Согласно документу, пассажирам полагается возмещение в таких случаях:
- авиарейс задержали (прибытие в пункт назначения более чем на 3 часа позже);
- полет отменили, а путешественника не предупредили минимум за 14 календарных дней до вылета;
- задержка рейса произошла по вине авиакомпании (оперативные проблемы, технические сбои, неэффективное планирование и т.д.).
Важным условием для удовлетворения претензии является территориальная принадлежность. Например, самолет должен вылететь из ЕС, приземлиться на территории Европейского Союза или совершать полет в пределах Европы.
Почему могут отказать в выплате
В некоторых ситуациях авиакомпании не несут ответственности за проблемы с рейсом. Следовательно задержка или отмена отправления не подлежит компенсированию. Первое обстоятельство — самолет приземлился с опозданием менее чем на 3 часа.
Вторая причина — пассажир получил соответствующее предупреждение за 14 дней до вылета или раньше. Третий потенциальный фактор для отказа — рейс осуществляется компанией, не зарегистрированной в ЕС. К другим распространенным обстоятельствам относятся:
- забастовки в аэропорту и другие инциденты, которые перевозчик не может контролировать;
- неблагоприятные погодные условия, из-за которых эксплуатация самолета становится опасной;
- производственные дефекты воздушного транспорта (когда сбой возник не из-за небрежного технического обслуживания).
Подобные форс-мажоры происходят довольно часто. Но ответственность за них не перекладывают на лоукостера, поэтому он не обязан возмещать пассажирам стоимость билетов.
Какую сумму компенсации можно получить
Размер выплаты не фиксированный, а зависит от расстояния, которое должен был преодолеть самолет по выбранному маршруту. Например, 250 евро дают клиентам авиакомпаний, планирующим перелет до 1 500 км.
За отмененный или задержанный рейс в пределах Европейского Союза, который должен был превысить расстояние 1 500 км, пассажирам компенсируют 400 евро. Такую же сумму получают за рейсы от 1 500 до 3 500 км.
Наконец, 600 евро возмещения выплачивают за полеты, не подпадающие под указанные категории, но предусматривающие возврат средств пассажирам.
Напомним, в Украине могут возобновить работу некоторых аэропортов уже в 2025 году. По словам главы Львова Андрея Садового, для восстановления существуют "технические возможности".
Также мы писали, что туристам не рекомендуют надевать носки черного цвета на время полета в самолете. Совет имеет логическое обоснование: если пассажир уснет и вытянет ноги в проходе, то его носки могут не заметить на темном полу.
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