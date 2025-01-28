Компенсация за задержку и отмену рейса – как получить и сколько дают

Посадка на самолет. Фото: Pexels

Украинцы часто пользуются услугами европейских авиаперевозчиков из-за закрытого воздушного пространства. Поэтому не помешает узнать о случаях получения компенсации за задержку или отмену рейса. Пассажиры имеют право на финансовое возмещение, а сумма зависит от индивидуальных обстоятельств.

Детали рассказали специалисты Europortal.

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Когда дают компенсацию пассажирам

Это регулирует Регламент ЕС № 261 от 11 февраля 2004 года. Согласно документу, пассажирам полагается возмещение в таких случаях:

авиарейс задержали (прибытие в пункт назначения более чем на 3 часа позже);

полет отменили, а путешественника не предупредили минимум за 14 календарных дней до вылета;

задержка рейса произошла по вине авиакомпании (оперативные проблемы, технические сбои, неэффективное планирование и т.д.).

Важным условием для удовлетворения претензии является территориальная принадлежность. Например, самолет должен вылететь из ЕС, приземлиться на территории Европейского Союза или совершать полет в пределах Европы.

Почему могут отказать в выплате

В некоторых ситуациях авиакомпании не несут ответственности за проблемы с рейсом. Следовательно задержка или отмена отправления не подлежит компенсированию. Первое обстоятельство — самолет приземлился с опозданием менее чем на 3 часа.

Вторая причина — пассажир получил соответствующее предупреждение за 14 дней до вылета или раньше. Третий потенциальный фактор для отказа — рейс осуществляется компанией, не зарегистрированной в ЕС. К другим распространенным обстоятельствам относятся:

забастовки в аэропорту и другие инциденты, которые перевозчик не может контролировать;

неблагоприятные погодные условия, из-за которых эксплуатация самолета становится опасной;

производственные дефекты воздушного транспорта (когда сбой возник не из-за небрежного технического обслуживания).

Подобные форс-мажоры происходят довольно часто. Но ответственность за них не перекладывают на лоукостера, поэтому он не обязан возмещать пассажирам стоимость билетов.

Какую сумму компенсации можно получить

Размер выплаты не фиксированный, а зависит от расстояния, которое должен был преодолеть самолет по выбранному маршруту. Например, 250 евро дают клиентам авиакомпаний, планирующим перелет до 1 500 км.

За отмененный или задержанный рейс в пределах Европейского Союза, который должен был превысить расстояние 1 500 км, пассажирам компенсируют 400 евро. Такую же сумму получают за рейсы от 1 500 до 3 500 км.

Наконец, 600 евро возмещения выплачивают за полеты, не подпадающие под указанные категории, но предусматривающие возврат средств пассажирам.

Напомним, в Украине могут возобновить работу некоторых аэропортов уже в 2025 году. По словам главы Львова Андрея Садового, для восстановления существуют "технические возможности".

Также мы писали, что туристам не рекомендуют надевать носки черного цвета на время полета в самолете. Совет имеет логическое обоснование: если пассажир уснет и вытянет ноги в проходе, то его носки могут не заметить на темном полу.