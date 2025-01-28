Компенсація за затримку і скасування рейсу – як отримати і скільки дають

Посадка на літак. Фото: Pexels

Українці часто користуються послугами європейських авіаперевізників через закритий повітряний простір. Тому не завадить дізнатися про випадки отримання компенсації за затримку чи скасування рейсу. Пасажири мають право на фінансове відшкодування, а сума залежить від індивідуальних обставин.

Деталі розповіли фахівці Europortal.

Читайте також:

Коли дають компенсацію пасажирам

Це регулює Регламент ЄС № 261 від 11 лютого 2004 року. Згідно з документом, пасажирам належить відшкодування у таких випадках:

авіарейс затримали (прибуття в пункт призначення на понад 3 години пізніше);

політ скасували, а мандрівника не попередили щонайменше за 14 календарних днів до вильоту;

затримка рейсу сталася з вини авіакомпанії (оперативні проблеми, технічні збої, неефективне планування тощо).

Важливою умовою для задоволення претензії є територіальна приналежність. Наприклад, літак повинен вилетіти з ЄС, приземлитися на території Європейського Союзу чи здійснювати політ у межах Європи.

Чому можуть відмовити у виплаті

В деяких ситуаціях авіакомпанії не несуть відповідальності за проблеми з рейсом. Отже затримка чи скасування відправлення не підлягає компенсуванню. Перша обставина — літак приземлився із запізненням менш ніж на 3 години.

Друга причина — пасажир отримав відповідне попередження за 14 днів до вильоту чи раніше. Третій потенційний чинник для відмови — рейс здійснюється компанією, не зареєстрованою в ЄС. До інших поширених обставин належать:

страйки в аеропорту та інші інциденти, які перевізник не може контролювати;

несприятливі погодні умови, через які експлуатація літака стає небезпечною;

виробничі дефекти повітряного транспорту (коли збій виник не через недбале технічне обслуговування).

Подібні форс-мажори стаються досить часто. Але відповідальність за них не перекладають на лоукостера, тож він не зобов’язаний відшкодовувати пасажирам вартість квитків.

Яку суму компенсації можна отримати

Розмір виплати не фіксований, а залежить від відстані, яку мав би подолати літак за обраним маршрутом. Наприклад, 250 євро дають клієнтам авіакомпаній, які планували переліт до 1 500 км.

За скасований чи затриманий рейс у межах Європейського Союзу, який мав перевищити відстань 1 500 км, пасажирам компенсують 400 євро. Таку ж суму отримують за рейси від 1 500 до 3 500 км.

Нарешті, 600 євро відшкодування виплачують за польоти, які не підпадають під вказані категорії, але передбачають повернення коштів пасажирам.

Нагадаємо, в Україні можуть відновити роботу деяких аеропортів уже у 2025 році. За словами очільника Львова Андрія Садового, для відновлення існують "технічні можливості".

Також ми писали, що туристам не рекомендують одягати шкарпетки чорного кольору на час польоту в літаку. Порада має логічне обґрунтування: якщо пасажир засне і витягне ноги в проході, то його шкарпетки можуть не помітити на темній підлозі.