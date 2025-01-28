Компенсація за затримку і скасування рейсу – як отримати і скільки дають

До 600 євро компенсації — кому і за що виплачують такі гроші
Українці часто користуються послугами європейських авіаперевізників через закритий повітряний простір. Тому не завадить дізнатися про випадки отримання компенсації за затримку чи скасування рейсу. Пасажири мають право на фінансове відшкодування, а сума залежить від індивідуальних обставин.
Деталі розповіли фахівці Europortal.
Коли дають компенсацію пасажирам
Це регулює Регламент ЄС № 261 від 11 лютого 2004 року. Згідно з документом, пасажирам належить відшкодування у таких випадках:
- авіарейс затримали (прибуття в пункт призначення на понад 3 години пізніше);
- політ скасували, а мандрівника не попередили щонайменше за 14 календарних днів до вильоту;
- затримка рейсу сталася з вини авіакомпанії (оперативні проблеми, технічні збої, неефективне планування тощо).
Важливою умовою для задоволення претензії є територіальна приналежність. Наприклад, літак повинен вилетіти з ЄС, приземлитися на території Європейського Союзу чи здійснювати політ у межах Європи.
Чому можуть відмовити у виплаті
В деяких ситуаціях авіакомпанії не несуть відповідальності за проблеми з рейсом. Отже затримка чи скасування відправлення не підлягає компенсуванню. Перша обставина — літак приземлився із запізненням менш ніж на 3 години.
Друга причина — пасажир отримав відповідне попередження за 14 днів до вильоту чи раніше. Третій потенційний чинник для відмови — рейс здійснюється компанією, не зареєстрованою в ЄС. До інших поширених обставин належать:
- страйки в аеропорту та інші інциденти, які перевізник не може контролювати;
- несприятливі погодні умови, через які експлуатація літака стає небезпечною;
- виробничі дефекти повітряного транспорту (коли збій виник не через недбале технічне обслуговування).
Подібні форс-мажори стаються досить часто. Але відповідальність за них не перекладають на лоукостера, тож він не зобов’язаний відшкодовувати пасажирам вартість квитків.
Яку суму компенсації можна отримати
Розмір виплати не фіксований, а залежить від відстані, яку мав би подолати літак за обраним маршрутом. Наприклад, 250 євро дають клієнтам авіакомпаній, які планували переліт до 1 500 км.
За скасований чи затриманий рейс у межах Європейського Союзу, який мав перевищити відстань 1 500 км, пасажирам компенсують 400 євро. Таку ж суму отримують за рейси від 1 500 до 3 500 км.
Нарешті, 600 євро відшкодування виплачують за польоти, які не підпадають під вказані категорії, але передбачають повернення коштів пасажирам.
Нагадаємо, в Україні можуть відновити роботу деяких аеропортів уже у 2025 році. За словами очільника Львова Андрія Садового, для відновлення існують "технічні можливості".
Також ми писали, що туристам не рекомендують одягати шкарпетки чорного кольору на час польоту в літаку. Порада має логічне обґрунтування: якщо пасажир засне і витягне ноги в проході, то його шкарпетки можуть не помітити на темній підлозі.
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