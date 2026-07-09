До 500 евро за собаку: какой налог нужно платить владельцам животных в Германии
Украинцам, переезжающим в Германию вместе с домашними питомцами, следует заранее ознакомиться с местными правилами. Для владельцев собак в стране действуют обязательные требования, а в некоторых случаях придется еще и оформить страховку и платить налог.
О том, какой налог нужно платить за собак в Германии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Административный портал Гессена.
Какой налог нужно платить за собак в Германии
После переезда собаку нужно официально зарегистрировать. После этого владелец ежегодно уплачивает специальный налог на содержание животного. Его размер зависит от города или общины и обычно составляет от 50 до 200 евро в год.
Если в семье несколько собак, платить придется больше. За второе животное налог часто выше примерно на 50%, а за третье и каждое последующее сумма может вырасти еще больше. Например, в городе Карбен:
- за первую собаку платят 50 евро в год;
- за вторую сумма налога больше — 70 евро;
- за третью и последующих придется платить по 100 евро.
Для собак, которые в Германии относятся к опасным породам, действует отдельная ставка — 500 евро в год.
Кроме того, в некоторых федеральных землях владельцы собак обязаны оформить страхование гражданской ответственности. В Тюрингии такое требование распространяется на всех собак, а в других регионах страховка требуется только для крупных или потенциально опасных пород.
Однако владельцы некоторых категорий собак могут не платить налог за их содержание. Это касается собак-поводырей, собак-помощников для людей с инвалидностью, служебных и пастушьих собак, а также собак, принадлежащих работникам лесного хозяйства и егерям, имеющим соответствующий сертификат.
Каких собак могут "депортировать" из Германии
Отдельные правила касаются и ввоза собак. В Германию могут не разрешить ввозить некоторые породы, в частности питбулей, бультерьеров, американских стаффордширских терьеров и других собак, входящих в перечень потенциально опасных.
Если такое животное ввезли с нарушением правил, власти могут потребовать вывезти его из федеральной земли или даже с территории Германии.
Поэтому перед переездом с домашним питомцем стоит ознакомиться с правилами именно той федеральной земли, где вы планируете жить, ведь они могут существенно различаться в зависимости от региона.
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