До 500 евро за собаку: какой налог нужно платить владельцам животных в Германии

Какой налог нужно платить владельцам собак в Германии. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцам, переезжающим в Германию вместе с домашними питомцами, следует заранее ознакомиться с местными правилами. Для владельцев собак в стране действуют обязательные требования, а в некоторых случаях придется еще и оформить страховку и платить налог.

О том, какой налог нужно платить за собак в Германии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Административный портал Гессена.

Какой налог нужно платить за собак в Германии

После переезда собаку нужно официально зарегистрировать. После этого владелец ежегодно уплачивает специальный налог на содержание животного. Его размер зависит от города или общины и обычно составляет от 50 до 200 евро в год.

Если в семье несколько собак, платить придется больше. За второе животное налог часто выше примерно на 50%, а за третье и каждое последующее сумма может вырасти еще больше. Например, в городе Карбен:

за первую собаку платят 50 евро в год;

за вторую сумма налога больше — 70 евро;

за третью и последующих придется платить по 100 евро.

Для собак, которые в Германии относятся к опасным породам, действует отдельная ставка — 500 евро в год.

Размер налога на содержание собак в Карбене. Фото: Скриншот

Кроме того, в некоторых федеральных землях владельцы собак обязаны оформить страхование гражданской ответственности. В Тюрингии такое требование распространяется на всех собак, а в других регионах страховка требуется только для крупных или потенциально опасных пород.

Однако владельцы некоторых категорий собак могут не платить налог за их содержание. Это касается собак-поводырей, собак-помощников для людей с инвалидностью, служебных и пастушьих собак, а также собак, принадлежащих работникам лесного хозяйства и егерям, имеющим соответствующий сертификат.

Каких собак могут "депортировать" из Германии

Отдельные правила касаются и ввоза собак. В Германию могут не разрешить ввозить некоторые породы, в частности питбулей, бультерьеров, американских стаффордширских терьеров и других собак, входящих в перечень потенциально опасных.

Если такое животное ввезли с нарушением правил, власти могут потребовать вывезти его из федеральной земли или даже с территории Германии.

Поэтому перед переездом с домашним питомцем стоит ознакомиться с правилами именно той федеральной земли, где вы планируете жить, ведь они могут существенно различаться в зависимости от региона.

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Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине для владельцев домашних животных действуют четкие правила. За жестокое обращение или несоблюдение условий содержания питомцев предусмотрены немалые штрафы. Поэтому важно знать, за какие нарушения придется платить.