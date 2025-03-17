Гранты для ветеранов — надо ли возвращать деньги государству

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине действует немало государственных проектов, направленных на поддержку ветеранов, желающих основать или развивать уже имеющийся бизнес после возвращения к гражданской жизни. В частности, в рамках программы от Министерства экономики Украины "єРобота" участники боевых действий, члены их семей и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить от 250 тыс. грн до 1 млн грн на открытие или развитие собственного дела.

О том, как получить грант и надо ли его возвращать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может принять участие в программе

Грант на открытие или развитие собственного дела по государственной программе "еРобота" могут получить участники боевых действий, члены их семей и лица с инвалидностью вследствие войны. Претендовать на получение единовременной денежной помощи могут только лица, имеющие соответствующий подтвержденный статус.

В грантовой программе не могут принять участие лица, которые:

находятся под санкциями;

имеют открытые производства по делу о банкротстве;

зарегистрированы как кредитные или страховые организации, инвестиционные или негосударственные пенсионные фонды, участники рынка ценных бумаг и ломбарды;

находятся и/или осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных боевых действий, а также в России или Беларуси;

осуществляют производство и/или реализацию оружия, алкогольных напитков, табачных изделий, обмен валют;

привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

имеют долг перед государственным бюджетом.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Если заявление на грант подает жена или муж, то подписать его с помощью электронной подписи должны оба супруга.

Какую сумму можно получить

Ветераны и члены их семей могут получить на развитие собственного бизнеса гранты размером:

до 250 тыс. грн — подать заявление могут и ветераны, и члены их семьи. Получатель гранта должен создать 1 рабочее место;

подать заявление могут и ветераны, и члены их семьи. Получатель гранта должен создать 1 рабочее место; до 500 тыс. грн — подать заявление могут и ветераны, и члены их семьи. Создается 2 рабочих места;

подать заявление могут и ветераны, и члены их семьи. Создается 2 рабочих места; до 1 млн грн — подать заявление может ветеран, который зарегистрирован как ФЛП не менее 3-х лет. Программа покрывает 70% стоимости проекта. Получатель гранта должен создать 4 рабочих места.

Рабочие места необходимо создать в течение 6 месяцев с момента получения гранта. Контракты с работниками должны быть заключены минимум на 2 года.

Надо ли возвращать полученный грант государству

Ветеран или член его семьи должен вернуть полученные деньги, только если не выполнит обязательства перед государством, в частности:

не создаст рабочие места в соответствии с суммой гранта;

будет вести деятельность менее 3 лет;

не будет платить налоги в бюджет (в т.ч. за трудоустроенных работников).

Следует отметить, что гранты не облагаются налогом. Уплачивать налоги с полученной в рамках программы "еРобота" суммы не нужно.

Ранее мы писали, что украинцы, пострадавшие из-за войны, могут подать заявки на международную денежную помощь в 3 тыс. евро.

Также мы рассказывали, что представительство Всемирной продовольственной программы ООН в Украине предоставит выплаты гражданам, которые после выезда из опасных районов вернутся домой.