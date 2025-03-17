Гранти для ветеранів — чи треба повертати гроші державі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В України діє чимало державних проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів, які бажають заснувати або розвивати вже наявний бізнес після повернення до цивільного життя. Зокрема, у рамках програми від Міністерства економіки України "єРобота" учасники бойових дій, члени їх сімей та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від 250 тис. грн до 1 млн грн на започаткування або розвиток власної справи.

Про те, як отримати грант та чи треба його повертати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто може взяти участь у програмі

Грант на започаткування або розвиток власної справи за державною програмою "єРобота" можуть отримати учасники бойових дій, члени їх сімей та особи з інвалідністю внаслідок війни. Претендувати на отримання одноразової грошової допомоги можуть лише особи, які мають відповідний підтверджений статус.

У грантовій програмі не можуть взяти участь особи, які:

перебувають під санкціями;

мають відкриті провадження у справі про банкрутство;

зареєстровані як кредитні або страхові організації, інвестиційні або недержавні пенсійні фонди, учасники ринку цінних паперів та ломбарди;

перебувають та/або провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних бойових дій, а також в Росії чи Білорусі;

здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

притягалися до кримінальної відповідальності через корупцію;

мають борг перед державним бюджетом.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Якщо заяву на грант подає дружина або чоловік, то підписати її за допомогою електронного підпису мають обидва з подружжя.

Яку суму можна отримати

Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати на розвиток власного бізнесу гранти розміром:

до 250 тис. грн — подати заяву можуть і ветерани, і члени їх сімʼї. Отримувач гранту повинен створити 1 робоче місце;

до 500 тис. грн — подати заяву можуть і ветерани, і члени їх сімʼї. Створюється 2 робочі місці;

до 1 млн грн — подати заяву може ветеран, який зареєстрований як ФОП не менше трьох років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити 4 робочі місці.

Робочі місця необхідно створити протягом 6 місяців з моменту отримання гранту. Контракти з працівниками мають бути укладені мінімум на 2 роки.

Чи треба повертати отриманий грант державі

Ветеран або член його родини має повернути отримані гроші, лише якщо не виконає зобов’язання перед державою, зокрема:

не створить робочі місця відповідно до суми гранту;

вестиме діяльність менш як 3 роки;

не сплачуватиме податки в бюджет (в т.ч. за працевлаштованих працівників).

Слід зазначити, що гранти не оподатковуються. Сплачувати податки з отриманої в рамках програми "єРобота" суми не потрібно.

Раніше ми писали, що українці, які постраждали через війну, можуть подати заявки на міжнародну грошову допомогу у 3 тис. євро.

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