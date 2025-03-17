Гранти для ветеранів — чи треба повертати гроші державі

До 1 млн грн для ветеранів — чи треба повертати грант державі
В України діє чимало державних проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів, які бажають заснувати або розвивати вже наявний бізнес після повернення до цивільного життя. Зокрема, у рамках програми від Міністерства економіки України "єРобота" учасники бойових дій, члени їх сімей та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від 250 тис. грн до 1 млн грн на започаткування або розвиток власної справи.
Про те, як отримати грант та чи треба його повертати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто може взяти участь у програмі
Грант на започаткування або розвиток власної справи за державною програмою "єРобота" можуть отримати учасники бойових дій, члени їх сімей та особи з інвалідністю внаслідок війни. Претендувати на отримання одноразової грошової допомоги можуть лише особи, які мають відповідний підтверджений статус.
У грантовій програмі не можуть взяти участь особи, які:
- перебувають під санкціями;
- мають відкриті провадження у справі про банкрутство;
- зареєстровані як кредитні або страхові організації, інвестиційні або недержавні пенсійні фонди, учасники ринку цінних паперів та ломбарди;
- перебувають та/або провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних бойових дій, а також в Росії чи Білорусі;
- здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
- притягалися до кримінальної відповідальності через корупцію;
- мають борг перед державним бюджетом.
Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Якщо заяву на грант подає дружина або чоловік, то підписати її за допомогою електронного підпису мають обидва з подружжя.
Яку суму можна отримати
Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати на розвиток власного бізнесу гранти розміром:
- до 250 тис. грн — подати заяву можуть і ветерани, і члени їх сімʼї. Отримувач гранту повинен створити 1 робоче місце;
- до 500 тис. грн — подати заяву можуть і ветерани, і члени їх сімʼї. Створюється 2 робочі місці;
- до 1 млн грн — подати заяву може ветеран, який зареєстрований як ФОП не менше трьох років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити 4 робочі місці.
Робочі місця необхідно створити протягом 6 місяців з моменту отримання гранту. Контракти з працівниками мають бути укладені мінімум на 2 роки.
Чи треба повертати отриманий грант державі
Ветеран або член його родини має повернути отримані гроші, лише якщо не виконає зобов’язання перед державою, зокрема:
- не створить робочі місця відповідно до суми гранту;
- вестиме діяльність менш як 3 роки;
- не сплачуватиме податки в бюджет (в т.ч. за працевлаштованих працівників).
Слід зазначити, що гранти не оподатковуються. Сплачувати податки з отриманої в рамках програми "єРобота" суми не потрібно.
Раніше ми писали, що українці, які постраждали через війну, можуть подати заявки на міжнародну грошову допомогу у 3 тис. євро.
Також ми розповідали, що представництво Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні надасть виплати громадянам, які після виїзду з небезпечних районів повернуться додому.
Читайте Новини.LIVE!