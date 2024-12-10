Новые услуги для военных в Дії – что может появиться в приложении

Военный открыл Дію на телефоне. Фото: Минцифры

Для украинцев ввели немало полезных услуг в Дії для разных категорий населения. Например, уплата налогов, подача заявления на получение помощи для ВПЛ, покрытие штрафов и т.д. Это упрощает получение государственных сервисов и лишает бюрократических проволочек. Вскоре перечень возможностей расширят, добавив важные услуги для военнослужащих и членов их семей.

Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале.

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Чем смогут пользоваться военные

Благодаря масштабированию услуг украинские бойцы и их родственники получат доступ к быстрому решению неотложных вопросов. Как в случае с большинством функционала мобильного приложения, всего за несколько нажатий военнослужащие смогут удовлетворить свою потребность в таких услугах:

предоставление статуса лица с инвалидностью в результате войны;

назначение единовременной денежной помощи в случае инвалидности из-за контузии, увечья или заболевания вследствие войны;

включение в Реестр лиц, имеющих право на льготы;

назначение пенсии по инвалидности;

назначение долгосрочной пенсии по возрасту военным, которым установлена инвалидность, полученная при защите Родины;

обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и компенсация за самостоятельно приобретенные средства.

Что касается членов семей военных, то для них планируют ввести:

предоставление статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы;

назначение единовременной денежной помощи при гибели (смерти) военнослужащих;

назначение пенсии украинцам, имеющим право на выплаты в связи с потерей кормильца;

включение в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Однако Алексей Гончарено не уточнил, когда ждать нововведений. Только перечислил услуги, которые в будущем будут предоставлять украинским бойцам и их родственникам в мобильном приложении "Дія".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам дали возможность оформить финансовую помощь от государства через Дію с 1 декабря. Речь идет о выплате 1 000 грн, которую в народе назвали "тысяча Зеленского". В то же время, некоторые пользователи периодически сталкиваются с проблемами при подаче заявки.

Также мы писали, что часть денег от "Зимової єПідтримки" украинцы могут направить на покупку военных облигаций. Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Дія", приобщившись к поддержке наших защитников.