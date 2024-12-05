Коли українцям дадуть гроші на купівлю книг — в уряді пояснили

Книжки на столі. Фото: Pixabay

Взимку 2024 року українцям, яким вже виповнилося 18 років цього року, держава нарахує 908 гривень для купівлі книжок. Отримати виплату можна буде у застосунку "Дія", через програму "єКнига".

Про це написав у своєму Telegram-каналі віцепрем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він зауважив, що скористатися грошима зможуть громадяни, яким виповнилося 18 років саме у 2024 році. Відомо, що суму у 908 гривень молодь зможе витратити на книжки, написані або перекладені українською мовою. Мова про паперові, електронні та аудіокниги.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що в Україні зупинить роботу найдавніше видавництво країни — "Наукова думка". При цьому праця над проєктами видавництва триватиме й надалі.

Також Новини.LIVE писали, що книжка українського воїна Олександра Михеда потрапила до списку найкращих книжок 2024 року, яке склало британське видання The Telegraph.

Твір українця створений у жанрі нонфікшну. Автор розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.