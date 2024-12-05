Когда украинцам дадут деньги на покупку книг, в правительстве объяснили

Книги на столе. Фото: Pixabay

Зимой 2024 украинцам, которым уже исполнилось 18 лет в этом году, государство насчитает 908 гривен для покупки книг. Получить выплату можно будет в приложении "Дія", через программу "єКнига".

Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Он отметил, что воспользоваться деньгами смогут граждане, которым исполнилось 18 лет именно в 2024 году. Известно, что сумму 908 гривен молодежь сможет потратить на книги, написанные или переведенные на украинский язык. Речь о бумажных, электронных и аудиокнигах.

Напомним, 4 декабря стало известно, что в Украине остановит работу древнейшее издательство страны - "Наукова думка". При этом работа над проектами издательства будет продолжаться.

Также Новини.LIVE писали, что книга украинского воина Александра Михеда попала в список лучших книг 2024 года, который составил британское издание The Telegraph.

Произведение украинца создано в нонфикшном жанре. Автор рассказывает о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину.