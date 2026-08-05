Деньги за пребывание под следствием: как рассчитывается сумма компенсации за моральный ущерб

Девушка выходит из здания Верховного суда с молотком судьи и деньгами в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Верховный Суд принял важное решение, определяющее порядок расчета минимального размера компенсации морального вреда лицам, незаконно привлеченным к уголовной ответственности. Речь идет о деле № 757/20448/22-ц, постановление по которому суд вынес 29 июля 2026 года.

О том, как рассчитывается размер морального ущерба для лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Почему дело о размере компенсации дошло до Верховного суда

Истца задержали в 2014 году, сообщили о подозрении, отстранили от должности заместителя генерального директора Концерна РРТ и избрали меру пресечения. Уже в 2015 году обвинительный акт передали в суд.

Впоследствии суд полностью оправдал мужчину из-за недоказанности состава преступления. Апелляционный суд оставил это решение без изменений. В общей сложности он находился под следствием и в суде более 92 месяцев.

После этого мужчина обратился в суд с требованием возместить моральный ущерб. Суд первой инстанции присудил ему 150 тыс. грн, апелляционный увеличил сумму до 2 млн грн. Офис Генерального прокурора обжаловал это решение в Верховном Суде.

Какое решение принял Верховный Суд Украины

Главный вопрос касался того, от какой суммы следует исчислять минимальную компенсацию. Прокурор настаивал на том, что следует применять расчетную величину в 1 600 грн, определенную Законом о Государственном бюджете.

Однако Верховный Суд с этим не согласился. Суд отметил, что специальный закон прямо предусматривает компенсацию в размере не менее одной минимальной зарплаты за каждый месяц незаконного пребывания под следствием или в суде.

Поскольку на момент рассмотрения дела минимальная зарплата составляла 8 000 грн, минимальный гарантированный размер компенсации за 92 месяца равнялся 736 тыс. грн. Суд также подчеркнул, что закон о Государственном бюджете не может изменять гарантии, установленные специальным законом.

Почему размер компенсации все же уменьшили

Несмотря на то, что Верховный Суд согласился с увеличением компенсации сверх минимальных 736 тыс. грн, он счел сумму в 2 млн грн чрезмерно высокой.

Суд отметил, что при определении размера морального ущерба необходимо учитывать продолжительность преследования, характер страданий, влияние на жизнь человека, его репутацию и другие обстоятельства. При этом компенсация должна быть справедливой и не должна приводить к необоснованному обогащению.

Учитывая, что истца задерживали, отстраняли от работы и он длительное время находился под уголовным преследованием, Верховный Суд определил справедливую компенсацию в размере 1 млн грн.

Верховный Суд также отклонил аргумент прокурора о том, что часть периода не следует учитывать в связи с наличием другого уголовного производства.

Таким образом, если человек одновременно был фигурантом нескольких уголовных производств, это не лишает его права на компенсацию за каждое незаконное преследование, завершившееся оправдательным приговором.

Почему это решение имеет важное значение

Таким образом, Верховный Суд сделал ключевой правовой вывод о том, что минимальный гарантированный размер компенсации за незаконное пребывание под следствием или в суде рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, действующей на момент рассмотрения дела, а не из расчетной величины, установленной законом о Государственном бюджете для отдельных выплат.

Ранее Новини.LIVE писали, что если родственники или люди, занимавшиеся похоронами военнослужащего, оплатили все расходы самостоятельно, они могут получить от государства компенсацию. Для этого необходимо подать соответствующие документы. Порядок оформления зависит от того, находился ли военнослужащий на службе на момент смерти или уже получал военную пенсию.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий также имеют право на льготы, в частности на компенсацию части расходов на жилищно-коммунальные услуги. Размер выплаты определяется в соответствии с государственными нормами, а средства поступают по установленному графику.