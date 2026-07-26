Пособие на похороны военнослужащего: каков размер выплаты и как его оформить в 2026 году

Военная форма с эмблемой украинской армии, деньги на военной форме. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Родственники или лица, взявшие на себя организацию похорон военнослужащего, могут получить от государства компенсацию понесенных расходов. Для этого необходимо подтвердить право на выплату и подать установленный пакет документов. При этом порядок оформления зависит от того, находился ли военнослужащий на службе на момент смерти или уже был военным пенсионером.

Об этом рассказали специалисты "Мережі права", передают Новини.LIVE.

Кто может получить помощь на похороны военнослужащего

Право на компенсацию имеет не только семья погибшего. Закон позволяет получить выплату любому лицу, которое фактически организовало похороны и может подтвердить это документально.

Чаще всего за помощью обращаются супруга или супруг, родители или дети военнослужащего. Однако во время войны организацию похорон нередко берут на себя сослуживцы, друзья или другие родственники. В таком случае именно они могут стать получателями средств, если предоставят необходимые документы.

Порядок оформления также зависит от статуса умершего. Если военнослужащий находился на службе, заявление следует подавать через воинскую часть или соответствующее силовое ведомство, в частности Министерство обороны, СБУ, МВД или ГПСУ.

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Отдельные гарантии предусмотрены для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Они имеют право на бесплатное погребение, которое организуют органы местной власти. В перечень услуг входят оформление необходимых документов, предоставление гроба, венков, ритуального транспорта, подготовка места захоронения или кремация.

Если же семья решила самостоятельно организовать похороны, она не теряет права обратиться за денежной компенсацией. При этом такая помощь выплачивается только один раз и одному заявителю.

Каков размер выплаты в 2026 году

Размер помощи определяется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действующего на дату смерти военнослужащего.

В 2026 году, когда этот показатель составляет 3 192 грн, единовременная помощь равна пяти прожиточным минимумам, то есть 15 960 грн.

Для военных пенсионеров действуют другие правила. В таком случае семья получает сумму, соответствующую трем месячным пенсиям умершего, но она не может быть меньше пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Помимо государственной компенсации, отдельные общины могут оказывать собственную поддержку. Это может быть как полностью бесплатная организация похорон, так и дополнительная денежная помощь, размер которой определяют местные власти.

Какие документы необходимо подготовить

Оформление помощи начинается с получения медицинского свидетельства о смерти. На его основании в отделе ГРАГС выдают свидетельство о смерти и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния, которая является одним из ключевых документов для назначения выплаты.

Если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, документы подаются командиру воинской части. Когда сделать это напрямую невозможно, помощь в подготовке документов и их передаче должен оказать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Для оформления компенсации, как правило, необходимы:

заявление о назначении пособия;

свидетельство о смерти и его копия;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти;

копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя;

документ, подтверждающий родственную связь с погибшим (при наличии);

реквизиты банковского счета в формате IBAN;

копия военного билета или другого документа, подтверждающего прохождение службы.

После подачи документов заявление рассматривается в приоритетном порядке. При этом даже незначительные ошибки в личных данных или банковских реквизитах могут стать причиной задержки выплаты.

Когда перечисляют средства

После проверки документов деньги перечисляются в безналичной форме на личный банковский счет заявителя.

Использовать счет или банковскую карту умершего военнослужащего нельзя. После государственной регистрации смерти банки блокируют доступ к таким счетам до завершения процедуры наследования.

В большинстве случаев средства поступают в течение 7–15 рабочих дней после получения воинской частью финансирования из государственного бюджета. Если деньги не поступили в течение месяца, заявитель может обратиться с письменным запросом в воинскую часть или ТЦК и СП, чтобы узнать причину задержки.

Бывают и случаи, когда все расходы на похороны берет на себя воинская часть или местная община. Тогда отдельная денежная компенсация может не назначаться, ведь услуги уже оплачены государством. Однако если родственники дополнительно оплачивали отдельные ритуальные товары или услуги за свой счет, они могут обратиться за возмещением таких расходов в пределах установленных норм.

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