Денежное обеспечение военнослужащих: сколько будут начислять за штурмовые действия

Украинский военнослужащий, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ввели новую систему дополнительных выплат для военнослужащих, выполняющих самые сложные боевые задачи. Денежные вознаграждения предусмотрены за успешные штурмовые операции, захват военнопленных, а также за подтвержденное уничтожение противника в ходе ближнего боя. Для каждого вида выплат установлены отдельные условия и порядок их назначения.

О том, как будут начисляться доплаты военным, рассказали в информагентстве Министерства обороны Украины "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

Какие выплаты предусмотрены за штурмовые операции

Сумма вознаграждения зависит от характера выполненного боевого задания.

Военнослужащие могут получить:

40 000 грн в сутки — если подразделение провело штурм и захватило позиции противника непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине его обороны;

20 000 грн в сутки — если удалось восстановить контроль над позициями, ранее захваченными вражескими инфильтрационными группами в тылу украинской обороны.

Если в течение суток военнослужащий одновременно выполнил задачи, дающие право на обе награды, выплачивается только большая сумма — 40 тыс. грн.

Чтобы получить средства, одного факта выполнения боевого задания недостаточно. Командир воинской части должен обратиться в орган военного управления с ходатайством о подтверждении результатов операции.

Читайте также:

Основанием для такого обращения являются документы, оформляемые после выполнения боевого задания, в частности:

боевой приказ;

журнал боевых действий;

боевое донесение;

рапорт командира подразделения с указанием результатов;

поименной список военнослужащих, принимавших участие в операции.

Орган военного управления рассматривает эти материалы в течение трёх дней. Если информация подтверждается, выдаётся соответствующий документ, после чего командир воинской части может подписать приказ о начислении вознаграждения.

Сколько будут выплачивать за захват пленного

Отдельное вознаграждение предусмотрено за взятие противника в плен.

За каждого захваченного военнопленного подразделению выплачивают 100 000 грн. Эти средства распределяются между участниками операции в зависимости от личного вклада каждого военнослужащего.

Для назначения выплаты необходимо предоставить:

журнал боевых действий;

боевое донесение с указанием количества пленных;

копии списка военнопленных;

акт приема-передачи пленных;

рапорт командира;

поименной список участников операции.

После получения полного пакета документов командир воинской части должен издать приказ о выплате не позднее чем через три дня.

Доплата за результативный ближний бой

Дополнительное вознаграждение также могут получить военнослужащие, достигшие подтвержденного результата во время стрелкового или рукопашного боя. В таком случае подразделению начисляют 15 000 грн.

Однако такая выплата осуществляется только после прохождения процедуры проверки, определенной Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим. Одним из обязательных условий является наличие видеозаписи выполнения боевой задачи.

Все материалы, подтверждающие результаты боя, вносятся в информационно-коммуникационную систему "Дельта".

Уполномоченный представитель воинской части загружает в систему информацию о:

подразделение;

военнослужащих, принимавших участие в выполнении задания;

их должности;

количество пораженных целей;

координаты места боя;

дату и время операции;

видеодоказательства;

использованные средства поражения.

После успешной проверки Министерство обороны автоматически формирует отчет, который становится основанием для издания командиром воинской части приказа о выплате. На это также отводится до трех дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какое денежное обеспечение получат военнослужащие в июле. В минимальную сумму, которую получат тыловики, войдут базовый оклад и мотивационная надбавка. Для защитников, выполняющих боевые задачи или участвующих в боевых действиях, установлены дополнительные вознаграждения.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты полагаются военным, находящимся на восстановлении. В этот период защитники продолжают получать основное денежное довольствие. В то же время при определенных условиях они имеют право и на дополнительное вознаграждение.