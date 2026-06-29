Денежное обеспечение военнослужащих: какие доплаты будут начислены в июле

Военные на БОВП, деньги в кармане. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Кабинет министров Украины ввел новую систему мотивационных выплат и надбавок для военнослужащих. Нормы вступают в силу с 1 июня 2026 года. Таким образом, все, кто служил и выполнял боевые задачи в июне, уже в июле получат новые выплаты.

О суммах надбавок для защитников и условиях их получения сообщили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Кому в ВСУ начислят новые выплаты

В ведомстве отметили, что это не зависит от вида военной службы. Право на них имеют все — и те, кто подписал мотивационный контракт, и те, кто служит по призыву во время мобилизации, и те, кто проходит службу по старому контракту.

Военнослужащим за июнь начислят:

дополнительное вознаграждение — 10 000 грн в месяц для тех, кто находится в тылу и обеспечивает подразделения, но не получает боевых вознаграждений;

боевые бонусы — ежедневные, начисляются за каждый день проведения штурмовых действий, а именно 20 000 грн/сутки за возвращение позиций, захваченных противником, или 40 000 грн/сутки — за штурм и захват позиций непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

Если боец в один день имеет право на несколько бонусов одновременно, например, за возвращение позиций или за штурмовые действия, выплачивается более крупный бонус.

Какие доплаты получат военные

Как и ранее, дополнительные вознаграждения за выполнение задач, в частности по управлению войсками, начисляются военнослужащим пропорционально времени выполнения задач в течение месяца:

50 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов, с которых осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия;

30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых (специальных) задач.

Общая сумма всех этих выплат не может превышать 460 000 грн в месяц.

В то же время сверх этой суммы могут начисляться бонусы за боевые результаты:

100 000 грн — за каждого взятого в плен военнослужащего противника (сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате);

15 000 грн — за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою, при условии подтверждения видеозаписью.

Боевые бонусы выплачиваются на основании приказа командира воинской части.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какими будут выплаты после ранения по новой системе Минобороны. На период лечения военнослужащий может остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Выплаты могут начисляться защитнику в течение всего времени непрерывного восстановления, но не более 12 месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что получить доплату в размере 10 000 грн к окладу смогут не все военнослужащие. Эта надбавка предоставляется при определенных условиях. В Минобороны объяснили нюансы нововведения.