Денежное обеспечение в ВСУ: минимальные и максимальные суммы в июле

Военнослужащие, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новости.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В июле 2026 года для украинских военнослужащих вступит в силу обновленный порядок начисления денежного довольствия. Как и раньше, выплаты будут поступать двумя частями в течение месяца, а их размер будет зависеть от места службы и выполняемых задач.

Новини.LIVE рассказывают, какие минимальные и максимальные суммы получат защитники в июле 2026 года.

Какими будут минимальные суммы

После изменений в системе обеспечения минимальная сумма, которую ежемесячно будет получать военнослужащий, составляет 30 тыс. грн.

В Министерстве обороны Украины пояснили, что в эту сумму входят:

базовое денежное обеспечение — 20 000 грн;

мотивационная надбавка — 10 000 грн.

Последнюю будут выплачивать военным, которые проходят службу в тылу, обеспечивают деятельность подразделений и не получают других надбавок и вознаграждений.

Максимальные выплаты в армии

Для защитников, выполняющих боевые задачи или участвующих в боевых действиях, установлены дополнительные вознаграждения.

В частности, военные могут получать:

20 000 грн в сутки — за действия на ранее захваченных противником позициях;

40 000 грн в сутки — за штурм и захват вражеских позиций на линии боевого столкновения или в тыловых районах обороны противника.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких надбавок, начисляется только одна — самая большая по размеру.

Отдельные выплаты предусмотрены для военнослужащих, выполняющих задачи по координации боевых действий и управлению подразделениями.

Размер ежемесячных надбавок составляет:

50 000 грн — за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда осуществляется руководство подразделениями, ведущими боевые действия;

30 000 грн — за выполнение других боевых или специальных задач.

С учётом всех предусмотренных надбавок максимальный размер выплат в месяц не может превышать 460 тыс. грн.

Кто сможет получить дополнительные премии

Помимо установленного лимита, военнослужащие могут рассчитывать на отдельные вознаграждения за подтвержденные боевые результаты.

Предусмотрены следующие выплаты:

100 000 грн — за каждого военнослужащего армии РФ, взятого в плен;

15 000 грн — за каждого уничтоженного противника при наличии видеоподтверждения.

Именно эти бонусы могут выплачиваться сверх предельного размера ежемесячного денежного довольствия.

Если документы на выплату дополнительных вознаграждений за предыдущий месяц оформлены с опозданием, военнослужащий не лишится права на средства. В таком случае невыплаченную сумму включат в следующий приказ о начислении денежного обеспечения и выплатят позже.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что доплату в размере 10 000 грн военнослужащие смогут получить при одном условии. Новая система выплат построена таким образом, чтобы денежное вознаграждение соответствовало реально выполненной работе.

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