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Главная Экономика Денежное довольствие во время БОВП: сколько получат мобилизованные в июле

Денежное довольствие во время БОВП: сколько получат мобилизованные в июле

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 07:25
Денежное обеспечение мобилизованных во время БОВП: сколько выплатят в июле
Военные на учениях, деньги на военной форме. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После мобилизации или добровольного поступления в ряды Вооруженных сил Украины граждане проходят оформление в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, после чего их направляют в учебные центры. Именно там будущие военнослужащие проходят базовую общевойсковую подготовку, которая длится примерно 51 день. Уже на этом этапе государство начинает выплачивать новобранцам денежное довольствие. В то же время порядок начисления средств во время обучения и после его завершения имеет свои особенности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько получат мобилизованные в июле.

Сколько получают новобранцы во время базовой подготовки

Во время прохождения базовой общевойсковой подготовки новобранцы получают денежное довольствие. По информации Министерства обороны Украины, его минимальный размер составляет около 20 130 грн в месяц.

Окончательная сумма может быть больше, ведь она зависит от нескольких факторов, среди которых:

  • военное звание;
  • занимаемая должность;
  • другие предусмотренные законодательством составляющие денежного довольствия.

Выплаты осуществляются не сразу после начала службы. Начисленные средства военнослужащие получают в следующем календарном месяце одним платежом. Например, если обучение началось в июне, первое денежное обеспечение будет выплачено в июле пропорционально количеству дней, проведенных в учебном центре.

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Какие выплаты предусмотрены после завершения обучения

После окончания базовой подготовки и начала службы минимальный уровень ежемесячного денежного довольствия военнослужащего составляет 30 тыс. грн.

В эту сумму входят:

  • базовое денежное довольствие — 20 000 грн;
  • мотивационная надбавка — 10 000 грн.

Такую надбавку выплачивают военнослужащим, которые проходят службу вне района боевых действий, обеспечивают функционирование подразделений и не получают других специальных доплат или вознаграждений.

Для военнослужащих, непосредственно выполняющих боевые задачи, законодательством предусмотрены дополнительные выплаты.

В частности, установлены следующие вознаграждения:

  • 20 000 грн в сутки — за выполнение боевых задач на ранее захваченных противником позициях;
  • 40 000 грн в сутки — за штурмовые действия и захват вражеских позиций как на линии боевого столкновения, так и в тыловых районах обороны противника.

Если военнослужащий одновременно соответствует условиям для получения нескольких таких вознаграждений, выплачивается только одно из них — самое крупное по размеру.

Отдельные доплаты предусмотрены для военнослужащих, которые координируют боевые действия или осуществляют управление подразделениями.

Ежемесячные надбавки составляют:

  • 50 000 грн — за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда осуществляется руководство подразделениями, выполняющими боевые задачи;
  • 30 000 грн — за выполнение других боевых или специальных задач.

С учетом всех предусмотренных законодательством доплат, надбавок и вознаграждений общий размер денежного довольствия военнослужащего в месяц может составлять до 460 тыс. грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие числа военные получат денежное обеспечение и доплаты в июле. Средства, как и ранее, будут перечислены двумя траншами. В то же время в отдельных случаях возможны задержки.

Также Новини.LIVE писали, кто из военнослужащих получит бонусы за боевые результаты. Размер выплат зависит от места службы, характера выполняемых задач и достигнутых результатов. Они назначаются на основании соответствующего приказа командира воинской части.

БОВП денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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