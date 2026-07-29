Действительно ли советское свидетельство о рождении в Украине: в Минюсте разъяснили нюансы

Что делать со свидетельством о рождении, выданным в СССР. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Свидетельство о рождении, выданное ещё во времена СССР, до сих пор остаётся действительным в Украине. Если документ в хорошем состоянии, все записи хорошо читаются и в нём содержатся необходимые данные, менять его только из-за устаревшего образца не нужно. Таким свидетельством можно пользоваться наравне с документами нового украинского образца.

О том, в каких случаях украинцам необходимо заменить выданное в СССР свидетельство о рождении, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ответ Министерства юстиции Украины.

В каких случаях требуется новое свидетельство о рождении

Оформлять новое свидетельство придется не через год его выдачи, а при возникновении определенных обстоятельств. Например, когда:

свидетельство утеряно;

документ поврежден;

записи невозможно прочитать;

человек хочет получить документ нового образца;

имеются другие основания, определенные действующим законодательством.

То есть специально менять советское свидетельство не нужно. Но если оно утеряно или настолько испорчено, что им уже нельзя воспользоваться, можно оформить новый документ.

Как в Украине получить новое свидетельство о рождении

Чтобы получить новое свидетельство о рождении, нужно обратиться в отдел ГРАГС или подать заявку через онлайн-сервис. Обычно для этого необходимо:

заполнить заявление;

оплатить государственный сбор;

предъявить документ, удостоверяющий личность;

предъявить старое свидетельство, если оно сохранилось, но повреждено;

при необходимости приложить другие документы.

Новое удостоверение не означает, что рождение регистрируется заново. Оно выдается на основании уже имеющейся актовой записи и лишь заменяет предыдущий документ.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам, пользующимся паспортом старого образца в виде книжечки, не обязательно оформлять ID-карту. Документ остается действительным, если он в хорошем состоянии, фотографии вклеены в срок, а личные данные не изменялись. Но в отдельных случаях такой паспорт все же придется заменить.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году для покупки некоторых товаров покупателям нужно будет предъявить паспорт. Без документа, удостоверяющего личность, продавать отдельные категории продукции не разрешается. Это касается не только алкоголя и табачных изделий.