Работа с наличными — должны ли продавцы держать в кассе разменные монеты

Украинские монеты. Фото: скриншот/YouTube

Украинские продавцы, которые работают с наличными, должны обеспечивать клиентов сдачей. Отсутствие нужной суммы для выдачи покупателю — это ответственность субъекта хозяйствования. Но возникает вопрос, обязательно ли иметь в кассе разменные монеты разных номиналов для расчета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли оштрафовать предпринимателя за отсутствие в кассе копеек.

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Разменные монеты в кассе

Очень часто в магазинах или любых других пунктах продажи товаров нет копеек для выдачи сдачи. Это вызывает значительные неудобства в расчетах с клиентами, которые оплачивают покупку наличными. Вместе с тем закон обязывает субъектов хозяйствования обеспечивать наличие в кассе банкнот, оборотных и/или разменных монет.

Это предусмотрено п. 22 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением правления НБУ от 29.12.2017 №148. Осуществляя проверку деятельности и соблюдения порядка ведения наличных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, представители ГНС обращают внимание на присутствие в кассе копеек.

Однако в законодательстве не прописаны требования относительно минимально допустимого количества монет. То есть неважно, сколько всего копеек и какие номиналы представлены, главное, чтобы они размещались в кассе в течение всего периода работы заведения.

Какой штраф для бизнеса

В случае невыполнения требования предусмотрена финансовая санкция, согласно статье 163-15 Кодекса об административных правонарушениях:

"Несоблюдение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличными, нарушение требований по обеспечению возможности расчетов с использованием электронных платежных средств влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан".

ФЛП и юридические лица должны заплатить от 1 700 до 3 400 грн за отсутствие монет в кассе. Если нарушить закон второй раз в течение года, то штраф увеличивается до 500-1000 необлагаемых минимумов (от 8 500 до 17 000 грн). Такая санкция имеет срок давности — два месяца с даты совершения правонарушения (ст. 38 КУоАП).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать специфическую наличность за большие деньги. Речь идет о долларах со звездочкой возле серийного номера. На OLX купюру номиналом 1 доллар хотят продать в 10 раз дороже. Коллекционеры готовы заплатить за необычную валюту.

Также мы писали, что некоторые клиенты ПриватБанка жаловались на сбои в программном регистраторе расчетных операций "Касса". Из-за технической ошибки в оборудовании украинцы потеряли деньги.